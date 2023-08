Garanten der guten Laune

Von: Claudia Becker

Ausgelassene Stimmung in Olching: Organisator Peter Helfer (Zweiter von links) gemeinsam mit den Bands Kopfeck, Spider Murphy Gang sowie Nicki beim Dahoam Festival. © Peter Loder

Olching – Auch schwere Regenschauer konnten den Feierwütigen das erste Dahoam-Open-Air nicht vermiesen: Bei Kopfeck, Nicki und der Spider Murphy Gang wurde ausgelassen gefeiert.

1.800 Karten hatte Organisator Peter Helfer an die musikbegeisterten Fans verkauft. Das Gelände des SC Olching verwandelte sich einen Abend lang in eine regelrechte Partymeile. Die Bühne stets im Blick wurde ausgelassen mitgesungen und -getanzt. Bei der ganzen Feierei wurde aber auch an den guten Zweck gedacht. Ein Teil der Einnahmen geht an die Organisation „Krebskranken Kindern helfen“.

cb