Spontaner Friedensbasar im Graf-Rasso-Gymnasium bringt über 5.000 Euro ein

Teilen

96 Schulranzen und 78 Federmäppchen wurden bei der SMV für ukrainische Schulkinder abgegeben. © Nicola Becker

Fürstenfeldbruck – Normalerweise dauert die Organisation eines Schulbasars rund drei Monate. In den Klassen wird gebastelt, Zuständigkeiten müssen geklärt werden, Flyer erstellt und Rundbriefe verschickt werden. Für den Friedensbasar zugunsten ukrainischer Flüchtlinge am 7. April arbeiteten die Schüler des Graf-Rasso-Gymnasiums in Turbo-Geschwindigkeit:

In nur drei Wochen organisierten die Mitglieder der SMV gemeinsam mit dem Direktorat und allen Klassen einen Spendenbasar, um ukrainische Flüchtlingsfamilien in Fürstenfeldbruck zu unterstützen. Die eingenommenen 5.507,52 Euro kommen der Corona-Nachbarschaftshilfe zugute, die derzeit im Hotel Hasenheide Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt. Die Familien finden dort nicht nur ein temporäres neues Zuhause, sondern bekommen auch alles Lebensnotwendige wie Kleidung und Lebensmittel. „Eine der Initiatorinnen kam extra zu uns in die Schule und hat von dem Projekt erzählt. Das Leid so nah zu wissen und aus erster Hand zu erfahren, wie dort geholfen wird, hat uns alle überzeugt. Außerdem finden wir es toll, dass wirklich 100 Prozent der Spenden direkt den Familien zugutekommen“, erklärt Verbindungslehrerin Nina Ostermeier.

Basar ist Initiative der Schüler

Entstanden ist die Idee für den Basar auf Initiative der Schüler: „Wir sind alle erschüttert vom Krieg. Es war schön zu erleben, dass wir auch als Kinder nicht machtlos sind, sondern etwas tun können. Wir können zwar keine hohen Geldbeträge spenden, aber wir können einen Basar organisieren“, erzählt Liina Hlava von der SMV. Auch wenn gerade vor den Osterferien viele Schulaufgaben im Kalender stehen und das Abitur kurz bevorsteht, wurde im Eiltempo in den Klassen gebastelt, gebacken und Flohmarkt-Spenden zusammengesucht.

Viel Selbstgebasteltes

Es gab so viele Stände – da verlor man als Besucher fast den Überblick. Blau gelb bemalte Blumentöpfe mit Saatgut, geknüpfte Friedens-Armbänder, selbst hergestellte Seifen, gebatikte T-Shirts und Plätzchen in Ukraine-Farben – die Kreativität der Kinder kannte keine Grenzen. „Die Organisation des Basars lag den Kindern so am Herzen, dass eine ganz eigene Dynamik entstanden ist. Überall gab es helfende Hände, jeder hat Eigeninitiative ergriffen. So ein Engagement habe ich in meiner Berufslaufbahn selten erlebt“, lobt Direktorin Doris Hübler.

Nach den Osterferien kommen die ersten ukrainischen Schüler

Am Infostand der SMV haben die Jugendlichen zudem Schulranzen und Federmäppchen für ukrainische Schulkinder gesammelt. Denn nach den Osterferien kommen die ersten ukrainischen Kinder in die Klassen. Sie werden dort Schritt für Schritt in den Alltag integriert, können am Sport-Unterricht teilnehmen und Deutsch lernen. Weil ukrainisch sprechende Übersetzer derzeit rar sind, hat die Schule einen extra Sprachcomputer angeschafft.

„Wir planen schon ein Paten-Projekt, damit die Kinder einen konkreten Ansprechpartner in ihrem Alter haben, an den sie sich wenden können.“

Die SMV steht Doris Hübler auch bei der Integration hilfreich zu Seite: „Wir planen schon ein Paten-Projekt, damit die Kinder einen konkreten Ansprechpartner in ihrem Alter haben, an den sie sich wenden können. Denn alleine sich in diesem riesigen Schulgebäude zurecht zu finden ist am Anfang echt eine Herausforderung“, weiß Schülersprecherin Victoria Müller. Berührungsängste haben die Kinder keine – sie freuen sich auf die neue Herausforderung. „In unserem Freundeskreis hatte ich bereits mit ukrainischen Flüchtlingskindern zu tun. Mit Händen, Füßen und Schulenglisch hat die Verständigung gut geklappt – wir sind dann sogar zusammen Inlineskates gefahren“, erzählt Jannika Ochs aus der 7. Klasse.

Und nach Corona-Pandemie und überstandenem Homeschooling haut auch das Direktorat nichts mehr so schnell um. Doris Hübler: „In diesen Zeiten geht es um eines: Spontan sein. Flexibel sein. Und helfen, so gut es geht“.

Nicola Becker