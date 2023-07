Die Besten der Besten

Von: Claudia Becker

Sportlerehrung in Germering. © Claudia Becker

Germering – In einer entspannten Atmosphäre mit sportlichem Charakter fand auch in diesem Jahr die Sportlerehrung statt. Was sich vor zwei Jahren noch coronabedingt als hervorragende Alternative zu stickigen Innenräumen herausstellte, wurde auch 2023 fortgeführt. Dieses Mal war das Stadion des SC Unterpfaffenhofen Germering an der Reihe.

29 Einzelsportler, zwei Mannschaften und neun Funktionäre wurden für ihre sportlichen Errungenschaften der Jahre 2021 und 2022 sowie für ihr langjähriges Engagement in den Sportvereinen geehrt. Auch wenn er selbst keine Sportskanone sei, so berichtet es Oberbürgermeister Andreas Haas, „ist keine Stunde verloren, die man mit Sport verbringt.“ „Ihr holt alles aus euch heraus, auch wenn ein Sieg mal nicht absehbar ist. Davor ziehe ich meinen Hut“, so Haas. Und was die Sportstätten anbelange, neue Schulturnhallen oder auch die Sanierung des Hallenbads, so gehe der Oberbürgermeister stets in den Dialog mit den Bürgern, um auch über finanzielle Engpässe und Verzögerungen aufzuklären. Dass die Sportvereine für alle da seien, das betonte Sportreferent Christian Gruber in seiner Rede. Egal ob jung oder alt, der Reha- oder der Behindertensport – alle werden abgeholt.



Tierischer Sieger

Die erste Medaille des Abends wurde an ein Team mit sechs Beinen überreicht. Nach einer kurzen Phase der Verwirrung, war klar, dass Eva Beschoner und ihr Königspudel Loui gemeint waren. Sie sind 2022 Vizemeister der Bayerischen und auch Oberbayerischen Meisterschaft Turnierhundsport Vierkampf 2 geworden. Neben der Medaille aus Glas und Nervennahrung fürs Frauchen durften auch Hundekekse für Loui nicht fehlen.



Egal ob Bayerischer Meister, im Schwimmen, Judo oder beim Tanzen – so vielfältig wie die Sportler und ihre jeweiligen Sportarten sind,einigt sie am Ende doch wieder eines: Die Liebe zur Bewegung und die Motivation sich immer wieder aufs Neue in Wettkämpfen zu messen.



Lena Dürr bei der Sportlerehrung mit OB Andreas Haas. © Claudia Becker

Mit Lena Dürr war auch eine Olympiasiegerin unter den Geehrten. 2022 hieß es Silber im Team-Wettbewerb Ski in Peking. Unter den Mannschafts-Gewinnern befanden sich gleich zweimal die Rhythmische Sportgymnastik. Die Gewinnerinnen durften ein Preisgeld in Höhe von 80 Euro für die Mannschaftskasse mit nach Hause nehmen. Bei den ausgezeichneten Funktionären betonten Haas und Gruber in ihren Laudationen den jeweiligen Stundenaufwand, den diese als Übungsleiter, Pressesprecher oder Schriftführer für ihre Vereine betreiben. Während es bei Heidi Kruse und Christel Limmer etwa 150 Stunden waren, so konnte er bei Josef Doll nur als „nicht mehr messbar“ betitelt werden. Als Dank erhielten die Funktionäre ein Schreibset aus Rosenholz.

Das Engagement der Sportler ehrten nicht nur die Vertreter der Stadt Germering, auch der Bezirksvorsitzende des BLSV-Sportbezirks Oberbayern, Steffen Enzmann, lobte die Geehrten.

Claudia Becker