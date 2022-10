Stadt Fürstenfeldbruck schafft neue Abstellmöglichkeiten für Zweiräder und Lastenräder

Die neuen Lastenrad- und Fahrradabstellplätze am Viehmarktplatz. © Stadt Fürstenfedlbruck

Fürstenfeldbruck – Gute Abstellmöglichkeiten für Fahrräder werden von Radfahrenden als wichtiges Kriterium bei der Beurteilung der Radverkehrsbedingungen angegeben.

Auch im Zuge des Brucker Verkehrsentwicklungsplans wurden unter anderem die Verbesserung der Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt und der Ausbau der Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Buchenau als Maßnahmen erarbeitet und vom Brucker Stadtrat mit der höchsten Priorität bewertet. In der Nähe des Viehmarktplatzes werden beispielsweise häufig Fahrräder am Rand der Gehwege oder an Lichtmasten abgestellt. Im Bereich der inneren Ludwigstraße wurden nun Stellplätze für E-Scooter, für zwei Lastenräder und für neun Fahrräder hergestellt. Gerade an den Markttagen hofft die Stadt auf rege Nutzung der neuen Abstellmöglichkeiten.

Freigewordene Flächen werden zu Radstellplätzen

Auch im Rahmen der Planungen für die Gestaltung des neuen südlichen Viehmarktplatzes werden weitere Fahrradstellplätze berücksichtigt. Mit der Einführung der neuen Bushaltestelle im Kurt-Huber-Ring wurde es erforderlich, die gegenüberliegenden Kfz-Stellplätze zu sperren, da hier keine ausreichenden Rangierflächen auf der Fahrbahn mehr zur Verfügung standen. Die damit frei gewordenen beiden Flächen konnten nun anderweitig genutzt werden. Auf der direkt neben der Tiefgaragenzufahrt liegenden Fläche wurden drei Lastenradstellplätze hergestellt und mit Schildern, Piktogrammen und Absperrbügeln ausgestattet. Der restliche Platz steht für das Parken von Motorrädern zur Verfügung. Die zweite Fläche wurde mit 20 ADFC-zertifizierten Fahrradständern ausgerüstet. Hier dürfen jedoch auch Mofas geparkt werden. Auf beiden Flächen wurden Blumenkübel positioniert, um das widerrechtliche Parken von Autos auf den vorderen Bereichen zu verhindern. Sollte das Rangieren der Lastenräder zu aufwändig sein, bittet die Stadtverwaltung um Mitteilung. Für Rückfragen oder Standortvorschläge für neue Fahrradstellplätze steht die Radverkehrsbeauftragte Claudia Gessner telefonisch unter 08141 2814330 oder per E-Mail an claudia.gessner@fuerstenfeldbruck.de zur Verfügung.

red