Innenstadt beleben

Stadt Fürstenfeldbruck stellt neuen Wirtschaftsförderer vor

Von: Claudia Becker

Gehen die Aufgaben gemeinsam an: Der neue Wirtschaftsförderer der Stadt, Felix Kretz (links), und Neu-Oberbürgermeister Christian Götz (rechts). © Claudia Becker

Fürstenfeldbruck – Die Wirtschaft in einer Region beleben, das ist die Aufgabe eines Wirtschaftsförderers. Seit Juli hat die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck dieses Amt wieder besetzt – mit dem 37-jährigen Felix Kretz.

Nachdem seine Vorgängerin Aliki Bornheim als letztes großes Projekt das „ampersite“ – Büros für Gründende und Jungunternehmer, mit auf den Weg gebracht hatte, war das Büro des Wirtschaftsförderers ein gutes halbes Jahr verweist. Nun hat sich der Diplom-Geograph mit Spezialisierung auf Immobilienökonomie der Sache angenommen. Zunächst, das erklärt Oberbürgermeister Christian Götz, wolle er sich ein Bild vom Wirtschaftsstandort Fürstenfeldbruck machen. Eruieren, wo Handlungsbedarf bestehe, begutachten, ob es brachliegende Areale gibt und sich bei den Gewerbetreibenden vorstellen. Götz sieht den Wirtschaftsförderer „als Bindeglied zwischen Stadt, Verwaltung, OB und den Gewerbetreibenden“. Nachdem sie beide neu seien, wolle man diverse Termine gemeinsam absolvieren. Kretz, der seine Kindheit in Fürstenfeldbruck verbracht hatte, ist nach Stationen in Pfullendorf und Neufahrn nun wieder in die Große Kreisstadt zurückgekehrt. Dort konnte er über die letzten elf Jahre Erfahrungen im Bereich der Standort- und Wirtschaftsförderung sammeln.

„Noch Luft nach oben“

In Fürstenfeldbruck habe sich über die Jahre viel verändert, erklärt er. Deshalb sieht er seine ersten Schritte im Netzwerken. „Kontakte knüpfen steht an“, so Kretz. Grundsätzlich wolle man Leerstände füllen und mit Eigentümern sprechen. „Wie kann man die Leute mitnehmen und motivieren“, sagt der 37-Jährige. Außerdem müsse man sehen, welche potenziell interessanten Gewerbeflächen es in Bruck noch gebe. Einige, wirft Götz ein, wie ein Areal gegenüber vom Toom-Baumarkt, seien jedoch in privater Hand. „Ich wünsche mir noch ein bis zwei größere Arbeitgeber“, so Kretz. Rein von der Wirtschaftsstruktur her – also den Gewerbesteuereinnahmen sowie den Arbeitsplätzen – sei Fürstenfeldbruck gut aufgestellt, aber es sei immer noch Luft nach oben. Man wolle, mit Hinblick auf mögliche Wirtschaftskrisen, keine Abhängigkeiten eingehen, wenn es nur wenige große Arbeitgeber in einer Region gebe. Er sehe den Standort Fürstenfeldbruck mit viel Potenzial. Dennoch behalte er Themen wie die zunehmende Verkehrsbelastung oder auch knappen Wohnraum im Hinterkopf. Die Bedingungen müssen stimmen – da sehe er auch die Stadt in der Pflicht, um diese zu schaffen.



Innenstadt beleben

Ein kritisches Thema ist für Götz und Kretz die Brucker Innenstadt. Während das Areal in der Buchenau rund um den Geschwister-Scholl-Platz unterschiedliche Einzelhändler biete – vom Bekleidungsgeschäft hin zum Eiscenter und Sportgeschäft, würden sich in der Brucker Innenstadt eher Optiker, Bäcker und Friseure aneinanderreihen. Aber, so betont es Götz, nicht die Stadt, sondern der Eigentümer bestimmt seinen Mieter. Da habe auch er keinen Einfluss darauf und spricht teils horrende Mieten an. Nun wolle man gemeinsam auftreten, Eindrücke und Wünsche der Einzelhändler und Gewerbetreibenden sammeln und möglichst agieren.