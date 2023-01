Stadt Fürstenfeldbruck sucht Schöffen

Teilen

Wollen Sie Schöffe werden? Die Stadt Fürstenfeldbruck sucht 22 Männer und Frauen. © Andriy Popov/PantherMedia

Fürstenfeldbruck – Die Stadt Fürstenfeldbruck sucht für den Zeitraum 2024 bis 2028 insgesamt 22 Frauen und Männer, die am Amtsgericht Fürstenfeldbruck und Landgericht München II als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Während der Hauptverhandlung üben die Schöffen das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Berufsrichter aus. Dabei sind sie nur dem Gesetz unterworfen und an keinerlei Weisungen gebunden. Sie urteilen über Schuld oder Unschuld eines Angeklagten und tragen die gleiche Verantwortung für einen Freispruch oder eine Verurteilung wie die Berufsrichter. Das wird daran deutlich, dass für die Verurteilung sowie Art und Höhe der Strafe jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Gericht erforderlich ist. Gegen die Stimmen beider Schöffen kann in Deutschland niemand verurteilt werden. Schöffen sollen grundsätzlich nicht mehr als zwölf Mal im Jahr zu Sitzungen herangezogen werden. Das Amt kann jeden deutschen Staatsbürger im Alter zwischen 25 und 69 Jahren bekleiden, der nicht wegen einer strafbaren Handlung zu mehr als sechs Monate Freiheitsstrafe verurteilt wurde und gegen den kein laufendes Ermittlungsverfahren anhängig ist.

So kann man sich bewerben

Für Fragen und zur und Aushändigung des Bewerbungsbogens zur Aufnahme in die Vorschlagsliste für Schöffen wenden sich Interessierte an die Stadtverwaltung, Rechtsamt, Christine Hess, Telefon 08141 281-3001, Zimmer 121 im ersten Stock des Rathauses. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 17. März. Der Bewerbungsbogen kann auch unter www.fuerstenfeldbruck.de > Aktuelles heruntergeladen werden. Auf dieser Seite finden sich weiterführende Informationen.

red