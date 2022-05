Die Stadt als Marke

Von: Claudia Becker

Präsentierten den Markenclaim (von links): Christian Fehl, Walter Weiß, Maria Mastroianni (Standortförderung), OB Andreas Haas, Jasmin Seeholzer (Stadtmarketing) und Petra Tech (Standortförderung). © Claudia Becker

Germering – Langsam verdunkelt sich das Licht, man hört leise das Popcorn des Nachbarn rascheln – ein typischer Kinobesuch möchte man da denken, aber weit gefehlt. Es ist nämlich 9 Uhr morgens und nur ausgewählte Personen befinden sich im Kinosaal zur Premiere des kurzen Spots, der im Zuge der Entwicklung des Markenclaims gedreht wurde.

Eine Stadt als Marke – viele Germeringer kennen bereits seit einigen Jahren die Werbetafeln, auf denen Mitbürger für ihre Stadt werben.Das Logo der Stadt – ein großes G – leitet sich von einer frühmittelalterlichen Zierscheibe, die man bei Ausgrabungen gefunden hatte, ab. Nun, in einem zweiten Schritt, wurde auch ein passender Slogan entwickelt: Germering – Könnte schöner, kaum besser. Aber was genau steckt hinter dem Markenclaim und inwiefern ist er für die Germeringer Bürger interessant?

Grundsätzlich soll eine Marke einen Wiedererkennungswert schaffen, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit bilden. Im Idealfall soll der Spruch so einprägsam werden wie die Markensprüche großer Firmen wie Ikea‘s „Wohnst du noch oder lebst du schon?“. Germering sei zwar nicht die schönste Stadt, versuche aber stets ihr Bestes. Oberbürgermeister Andreas Haas fasst es so zusammen: „Der Zusammenhalt und das Engagement innerhalb der Stadtgemeinschaft, macht Germering als Arbeits- und Wohnort einfach liebens- und lebenswert.“

Die Stadt lebe eben von ihren Ecken und Kanten. Der selbstironische Slogan soll ein Zeichen von Authentizität sein. Man sei zwar nicht perfekt, habe aber viele Qualitäten zu bieten. Um dies noch zu unterstreichen hat sich das Team rund um die Standortförderung sowie Webdesigner Christian Fehl viel einfallen lassen. Der Markenclaim wird in den kommenden Wochen an keinem Germeringer vorübergehen, soll er doch auf Plakatwänden, Flyern, am Ortseingang, auf Fahnen oder als Projektion an Wänden in der ganzen Stadt zu sehen sein. Man wolle eben möglichst viel Aufmerksamkeit erregen.

Zudem können Gewerbetreibende, Vereine, Verbände oder auch städtische Einrichtungen den Claim ab sofort für Broschüren, auf Briefbögen oder beispielsweise auf der eigenen Homepage nutzen und so das Gemeinschaftsgefühl der Stadt stärken. „Die Wettbewerbsfähigkeit Germerings gegenüber anderer Städte im Landkreis oder auch dem wachsenden Freiham soll gestärkt werden“, erklärt Fehl. Mit dem einzigartigen „key visual“, dem Schlüsselbild, soll das gelingen. Und die Germeringer fungieren dabei selbst als Markenbotschafter. So wurden auch die Mitglieder des SCUG teil des Markenclaims. In einem kurzen Werbespot, der auch im Kino laufen wird, gilt es mehr herauszufinden.



Der Markenclaim kann ab sofort individuell genutzt werden. © Claudia Becker

Der Claim könne ab sofort ganz individuell, zum Beispiel in unterschiedlichen Farbvarianten, heruntergeladen werden, so Fehl. Weitere Informationen zum Vorgang gibt es hier zu finden.

