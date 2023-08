Endlich schulfrei

Neues Sommerferienprogramm vorgestellt - zum 45. Mal

Germering - Kaum haben die Sommerferien begonnen, stellt sich die Frage: Was anfangen mit der freien Zeit? Insbesondere dann, wenn ein Kind zu Hause bleibt und nicht gemeinsam mit den Eltern in den Urlaub fährt.

Für jene Kinder, welche den Sommer daheim verbringen oder während der Ferien aus dem Urlaub zurückkommen, hat die Stadt Germering ein umfangreiches Ferienprogramm ausgearbeitet. Am 28. Juli fand auf dem Abenteuerspielplatz ein Ferienfest statt - ein Vorgeschmack sozusagen auf Kommendes.

Auf dem Abenteuerspielplatz herrscht reger Betrieb. Kinder toben sich in einer Hüpfburg aus, kreischend geht es in Schlauchbooten die lange Wasserrutsche hinunter. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Entspannung schwebt in der Luft - endlich Ferien. Auch die Eltern schlendern ruhig umher, tauschen sich aus und beobachten ihre Kinder, während diese tun und lassen können, wonach es ihnen beliebt. Die einen versuchen, mit Dartpfeilen Luftballons zu treffen, während einige Jungs mit Akkuschraubern in die sprichwörtlichen „dicken Bretter“ bohren. Den Mädchen ist hingegen eher nach Schminken. Sie lassen sich fantasievolle Masken auf ihr Gesicht malen. Weiter hinten - etwas außerhalb des Areals - versuchen sich die Kinder im Getränkekistenkraxeln. Alles unter der fachmännischen Absicherung der Germeringer Feuerwehr. Es ist einiges geboten an diesem Tag.

Der Dank gilt den Sponsoren

Mitten in der Szenerie: Oberbürgermeister Andreas Haas. Er hat zwar Kinder. Diese seien aber schon zu alt für das Ferienprogramm und Enkel gebe es noch keine. Haas war es ein wichtiges Anliegen, sich bei den Sponsoren zu bedanken, die insgesamt 3.400 Euro für das Programm spendeten. So lobt Haas ausdrücklich das Kottermair Elektroteam, die Apotheke im GerMedicum, das Germeringer Wirtshaus, die Hofmetzgerei Stanishof, die Metzgerei Rainer, die Buchhandlung LeseZeichen, Feinkost & Ambiente Mages, Niki Optik, Juwelier Luboss, das Reisebüro lets-travel.net, M+N Moden, TheraMedTrain, MODA CARINA und TeeZeit sowie die Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, die Sparkasse Fürstenfeldbruck und das Bau- & Sanierungs-Handwerk von Markus Krabacher.

Laut Haas freue sich die Stadt sehr, so ein umfangreiches und vielseitiges Sommerferienprogramm mit 96 Veranstaltungen anbieten zu können. „Es handelt sich um eine große Gemeinschafts- und Koordinationsleistung, bei der auch viele Vereine mitwirkten. Einige der Ferienaktionen haben noch freie Plätze und ich würde es sehr begrüßen, wenn diese auch noch besetzt würden.“ Damit meint er beispielsweise den Besuch im Dinosaurier-Park im Altmühltal am 11. August.

Für jeden ist etwas dabei

Das Ferienprogramm spannt einen weiten Bogen von IT und Sport über Künstlerisches und Kreatives bis hin zu Ausflügen und Leseabenden. So können eigene Apps designt oder die Glasmalerei erlernt werden. Es gibt ein Girls Technik Camp, eine Zirkusschule, Bogenschießen, Schnupperschießen im Schützenverein, ein Fußball- sowie Tennis Camp und auch ein Angebot für Kinder, die Squash ausprobieren wollen. Zudem geht es um gesunde Ernährung, die Wasserwacht Germering lädt zur Bootfahrt auf der Isar ein, ein Besuch beim Münchner Merkur steht an, die Partnachklamm wird durchschritten und Kräuterbuschen werden gebunden. Nicht zu vergessen die Schatzsuche im Emmeringer Hölzl und der Besuch beim Gnadenhof in Gut Streiflach und die Reptilien-Auffangstation. Dieses und vieles mehr bietet das Germeringer Ferienprogramm. Weitere Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen, deren Kosten und für welches Alter sie sich eignen, finden sich unter: germering.de/ferien