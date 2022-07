Stadt Germering wird zur „Kinderfreundlichen Kommune“

OB Andreas Haas (links sitzend) und Haimo Liebich (rechts sitzend) unterschrieben die Vereinbarung. © Claudia Becker

Germering – Die Stadt soll nun auch ganz offiziell eine kinderfreundliche Kommune werden. Nachdem Grünen-Stadtrat Christian Huber einen Antrag gestellt hatte, der dann auch einstimmig vom gesamten Stadtrat abgesegnet wurde – folgte nun die Vereinbarungsunterzeichnung zwischen Oberbürgermeister Andreas Haas und Haimo Liebich, Vorstandsmitglied der Vereins „Kinderfreundliche Kommunen“.

Die Stadt sehe sich in dem Bereich jetzt schon gut aufgestellt, aber nach einer Evaluation, könne man eben auch Verbesserungen anstreben – so sagt es Haas. Gemeinsam mit ihm unterschrieb Haimo Liebich die Vereinbarung. Im nächsten Jahr, so erklärte er es, werde geprüft, wie der aktuelle Stand in Sachen Kinderfreundlichkeit sei, dann müsse man einen Aktionsplan erstellen, der auch begutachtet würde. Erst dann erhält die Stadt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ und darf diesen Titel für drei Jahre tragen. Eine Verlängerung ist dann – nach einer weiteren Bestandsaufnahme – jederzeit möglich.

Der Verein ist eine gemeinsame Initiative des deutschen Komitees für Unicef und des Deutschen Kinderhilfswerk und wurde vor nunmehr zehn Jahren gegründet. Bundesweit gesehen ist Germering die 46. Kommune, die an dem Projekt teilnimmt. Bayernweit sogar erst die sechste. Ein Beispiel habe man sich da am Nachbarn Puchheim genommen, der die Vereinbarung bereits im Jahr 2016 unterschrieben hat. Auch Jugendreferent Johannes Kirmair hatte im Vorfeld zum Thema bei der Nachbarstadt nachgefragt und sich informiert, wie die Zusammenarbeit mit dem Verein laufe. Er sei aber jetzt schon erfreut darüber, wie gut die Bindung zwischen Jugendorganisationen und den Germeringer Jugendlichen laufen würde. Denn gerade Kinder und Jugendliche hat die Corona-Zeit hart getroffen. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung und damit auch dem Willen noch mehr für die Kinder zu tun und sie auch mit einzubeziehen, wie Liebich betonte, stelle man die Kinder mehr in den Mittelpunkt und zeigt, dass man sie ernst nehme. Der Verein steht für eine konkrete Umsetzung von Kinderrechten.

„Man kann sicherlich auch ohne Verein eine kinderfreundliche Kommune sein, aber so kann man sich untereinander austauschen, sich Anregungen holen“, sagt Haas und freut sich auf die kommenden Jahre und mögliche Verbesserungsvorschläge. Um den nächsten Schritten, wie der Erstellung des Aktionsplanes, gerecht zu werden, wird es künftig auch eine halbe Stelle im Amt V geben. „Dazu suchen wir aktuell einen Projektkoordinator“, erklärt Amtsleiter Martin Rattenberger. Dies sei keine Selbstverständlichkeit, so Liebich, zeige aber, dass die Stadt Germering sich wirklich auf das Projekt einlassen will. Eine Planungsgruppe mit Mitgliedern der unterschiedlichsten Bereich wie dem Jugendrat oder dem Jugendreferenten Kirmair könne dann an die Arbeit gehen.

