Stadt lud Unternehmer zum 15. Germeringer Wirtschaftsempfang

Von: Claudia Becker

Beim Wirtschaftsempfang wurden nicht nur diverse Firmen für ihr langjähriges Bestehen geehrt, es gab auch besondere Auszeichnungen zu feiern. © Claudia Becker

Germering – Nachhaltiges Wirtschaften – das war das große Thema beim 15. Wirtschaftsempfang der Stadt Germering.

Papier einsparen, Homeoffice-Lösungen oder Solaranlagen auf dem Dach, all diese Dinge sind aktueller denn je. Steht das neue Heizungsgesetz doch in den Startlöchern. Und auch die Stadt Germering macht sich ihre Gedanken, was Nachhaltigkeit anbelangt. Oberbürgermeister Andreas Haas spricht dabei von „langfristigen Strategien“, die man anstrebe. Der 2022 entwickelte Energienutzungsplan soll helfen.

Applaus und Gespräche

Höhepunkt eines jeden Wirtschaftsempfangs ist die Ehrung der Germeringer Firmen. Besonders stach in diesem Jahr das Gutachtenbüro Wagenführer heraus. Vor 125 Jahren wurde es als Gebrüder Wagenführer Kfz-Werkstatt gegründet. Aber auch Neuankömmlinge, wie Coffee Momo, wurden vom OB gewürdigt.



Der Germeringer Wirtschafts-Talk: Auf der Bühne sprach man über Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und steigende Energiekosten. Moderiert von Jürgen Kirner (Mitte). © Claudia Becker

Schallenden Applaus durfte sich auch die musikalische Komponente des Abends abholen. Die Schülerband „The Tips“ sowie die Big Band des Carl-Spitzweg-Gymnasiums überzeugte das Publikum unter anderem mit Songtexten wie „Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld“. Ist das doch gerade ein Thema, das die Unternehmer immer wieder umtreibt – gerade bei steigenden Kosten oder Personalnot. Dies wurde ausgiebig im „Wirtschafts-Talk“ besprochen. Neben dem Vorstand des Wirtschaftsverbands Jürgen Andre und Katrin Schmidt, beteiligten sich auch Unternehmerin Marion Wimmer sowie Petra Tech von der Standortförderung der Stadt an der Gesprächsrunde, die von Jürgen Kirner moderiert wurde.

