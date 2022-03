Stadt Puchheim verschenkt 22 Nistkästen

Nistkästen für Stare aber auch Gartenrotschwänze verschenkt die Stadt Puchheim an 22 Bewerber. © Symbolbild: PantherMedia / Elmar Gubisch

Puchheim – Schon seit Jahren werden vom Umweltamt der Stadt Puchheim zahlreiche Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Artenvielfalt in der Stadt durchgeführt. Dazu gehören das Projekt Stadtbeete, der Stadtnatur-Pfad, der Wildbienengarten und natürlich die zahlreichen städtischen Blumen- und Streuobstwiesen.

Neben der Förderung der biologischen Vielfalt auf kommunalen Flächen kommt vor allem den privaten Gärten eine besondere Bedeutung zu, denn naturnahe und mit einheimischen Stauden und Sträuchern bepflanzte Gärten bieten Lebensraum und Nahrung für Insekten, Säugetiere und Vögel. Aber auch Balkone können Nahrung für Vögel und Insekten bieten. Doch um die Artenvielfalt zu fördern, ist es auch wichtig, Nistmöglichkeiten zu schaffen. Aus diesem Grund verschenkt die Stadt heuer 22 Nistkästen für Stare und Gartenrotschwänze.



Wer Interesse an einem Nistkasten hat, kann sich unter Angabe der Adresse und einer kurzen Beschreibung, wo der Nistkasten angebracht wird, beim Umweltamt per E-Mail an umwelt@puchheim.de darum bewerben. Die Vergabe der Nistkästen richtet sich nach dem Datum des Eingangs der Bewerbung. Die Übergabe findet am Samstag, 2. April, um 12 Uhr vor der Stadtbibliothek in der Poststraße 4 statt.

red