Stadt startet Kampagne „Kippenfreies Germering“

Germering – Wer mit dem Begriff „Hipster“ bisher nichts anfangen konnte, der muss sich in Germering nun an den „Kippster“ gewöhnen.

Die großen Aschenbecher laden nicht nur dazu ein, die Zigarettenstummel hier und nicht auf dem Boden zu entsorgen, gleichzeitig können Raucher auch an einer Umfrage teilnehmen: Wohin geht der nächste Urlaub? Berge oder Meer. Jetzt stellt sich die Frage, welche Seite sich wohl eher füllen wird. Zudem wird die Kampagne „Kippenfreies Germering“ auf riesigen Plakaten an den Ortseingängen beworben. Die Germeringer sollen für das Thema sensibilisiert und zum Mitmachen angeregt werden.

Gegen Kippen mit dem Taschenaschenbecher

Zum Dank winkt ein praktischer Taschen-Aschenbecher. Diesen preist Sachgebietsleiter für Umweltangelegenheiten, Matthias Stang, auch gleich an. „Öffentliche Aschenbecher werden zwar gut genutzt, aber Kippen landen immer noch im öffentlichen Straßenraum“, so Stang. Und genau dem wolle man nun, mit Aufklärung und von ganz offizieller Seite, entgegenwirken. Zuvor hatten beispielsweise die Omas for Future den vielen Kippen in Germering den Kampf angesagt. Mit ihnen sowie dem Bauhof habe man nun auch gemeinsam die Hotspots definiert, an denen die Anzahl der achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen besonders hoch sei. Ab sofort sollen die Kippster dort Abhilfe schaffen.



+ Matthias Stang (links) und OB Andreas Haas bewerben die handlichen Taschen Becher. © Claudia Becker

„Die Kippen sind nicht nur unschön, sie sind auch gefährlich“, pflichtet Oberbürgermeister Andreas Haas bei und freut sich über die Arbeit unterschiedlicher Abteilungen der Stadtverwaltung. In den nächsten drei Wochen wolle man das Thema gezielt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Dabei wolle man aber konkret auf den Umweltaspekt abzielen und nicht die gesundheitlichen Folgen, so Stang. Jeder sei selbst für sich verantwortlich und könne entscheiden, ob er rauchen möchte oder eben nicht. Achtlos weggeworfen werden müsse der Glimmstängel aber nicht. Nicht nur für das Grundwasser birgt dies Gefahren, auch kleine Kinder oder Tiere können so mit den toxischen Stoffen in Berührung gelangen, was zu Vergiftungen oder gar zum Tod führen könne.



Zigaretten landen oft in Parks, Bushaltestellen und S-Bahnhöfen auf dem Boden

Deshalb haben sich kleine Teams im Anschluss an den Pressetermin am 28. Februar an besonders von Rauchern frequentierten Orten postiert, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Neben Parks zählen vor allem Bushaltestellen und S-Bahnhöfe dazu. „Jeder hat mit Sicherheit schon einmal beobachtet, wie sich ein Wartender noch schnell eine Kippe anzündet und dann die Bahn einfährt“, erklärt Stang. Eine praktische Abhilfe könne da nun der Taschen Becher sein, wenn es schnell gehen muss und vielleicht kein Aschenbecher in der Nähe ist.

