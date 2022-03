Erst Einzelkämpferinnen, dann gemeinsames Ziel

Stadt und Kino zeigen »Die Unbeugsamen« zum Internationalen Frauentag

Von: Claudia Becker

Teilen

Am Vorabend zum Internationalen Frauentag wurde „Die Unbeugsamen“ im Cineplex gezeigt. © Becker

Germering – Die Feministin Alice Schwarzer ist vielen ein Begriff, immerhin war sie in den Siebziger Jahren eine Pionierin im Kampf für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber dass es auch eine ähnliche Bewegung in der Politik gab, ist den meisten nicht mehr präsent. Dass die Politik von Männern gemacht wurde, diese die Entscheider waren, diejenigen, die die Macht inne hatten, änderte sich insbesondere mit Frauen wie Ursula Männle (CSU).

Zu Zeiten der Bonner Republik war Sexismus und Diskriminierung an der Tagesordnung. Im Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ zeigt Regisseur Torsten Körner die Entwicklung der deutschen Politik auf. Er beschreibt, was alles geschehen musste, damit eine Frau Kanzlerin werden konnte. Diese Vorstellung war, so Männle, in den Siebziger und Achtziger Jahren noch unvorstellbar. Frauen wie Petra Kelly (Die Grünen), Christa Nickels (Die Grünen) oder Renate Schmidt (SPD) ebneten demnach nachfolgenden Politikerinnen den bis dato steinigen Weg.



Am Vorabend zum Internationalen Frauentag zeigte die Gleichstellungsstelle der Stadt Germering und das Cineplex Kino eben diesen Film. Er soll aufzeigen, welche „schier unbegreiflichen und verletzenden“ Szenen sich damals abgespielt haben – so erklärte es die 78-jährige Männle noch vor Filmbeginn. Ihr Lebensmotto „Immer wieder aufstehen“ sei jedoch auch heute noch allgegenwärtig. „Es ist wichtig, dass die jungen Frauen den jetzigen Zustand von Gleichberechtigung nicht als selbstverständlich hinnehmen“, sagt sie, gleichwohl noch Luft nach oben wäre. Und das betont auch Germerings Gleichstellungsbeauftragte Antje Barella. So stoße man als Frau immer noch an die gläserne Decke, wenn Frauen die Karriereleiter erklimmen wollen. Und auch heute noch werde Macht häufig als unweiblich angesehen. Und der Begriff Feministin wird als Schimpfwort benutzt. Ein Rückschritt in alte Muster sei da leicht getan, da sind sich Barella und Männle einig.



Erst Einzelkämpferinnen, dann gemeinsames Ziel

Männle, eine der Unbeugsamen, beschreibt wie schwer der Kampf am Anfang war, seien doch die Frauen erst Einzelkämpferinnen gewesen und haben untereinander konkurriert, bis man zusammen für das eine Ziel antrat: Mehr Frauen in der Politik. Sechs Frauen der Grünen-Partei setzten sich für die Frauenquote im Bundestag ein und „standen ihren Mann“.



Germering beweist mit Manuela Kreuzmair und Sophie Schuhmacher, der Zweiten und Dritten Bürgermeisterin, das man auf dem besten Weg ist, was Frauen in höheren Ämtern anbelangt – ein Novum für die Große Kreisstadt. Waren doch auch diese, wenn oftmals repräsentativen Positionen, von Männern besetzt. Man müsse sich betätigen, wenn man etwas erreichen möchte, erklärt Männle und meint damit, dass man da hin muss, wo Entscheidungen getroffen werden und das sei im Gemeinde- oder Stadtrat, später dann auf Landes- und Bundesebene. Und genau dort müsse Gleichberechtigung hin.

Claudia Becker