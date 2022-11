Stadtbibliothek Germering veranstaltete Bücherflohmarkt

Die Auswahl war wieder groß beim diesjährigen Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek. © Privat

Germering – Nach zwei Jahren Corona-Pause bot die Stadtbibliothek Germering ihren Herbst-Flohmarkt an.

Bereits vor Öffnung der Türen um 10 Uhr bildete sich eine Schlange von Interessierten, die ganz früh die Bestände „durchstöbern“ wollten. Über 800 große und kleine Schnäppchenjäger besuchten den Flohmarkt, wie die stellvertretende Bibliotheksleitung Katja Beese mitteilte. Der Bücherflohmarkt der Bibliothek wurde auf drei Ebenen des Hauses – im Untergeschoss, der Kinderbuchabteilung und im Foyer – angeboten. Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher und die gesondert aufgestellten Taschenbücher waren übersichtlich präsentiert und luden zum Stöbern und Entdecken ein. Eine Person habe gar 45 Kilogramm an Büchern gekauft.

Preise blieben stabil

Das Angebot auf dem Buchflohmarkt der Stadtbibliothek ist zwar jedes Jahr sehr groß, das Team geht von bis zu 6.000 Büchern aus, jedoch ist die Zusammensetzung auch jedes Jahr unterschiedlich. Dies hängt davon ab, welche Mediengruppen in der Bibliothek intensiv bearbeitet und daher auch wie viele Titel aus dem Bestand genommen wurden. Die zweite Komponente sind die zahlreichen Spenden, die im Laufe des Jahres in der Stadtbibliothek abgegeben werden: Bücher, Spiele, DVDs, CDs und andere Medien. Bewährt hat sich, dass der Verkauf nach Gewicht der Medien abgerechnet wird, eine Einzelpreisauszeichnung sei, so Beese, bei der Menge der Titel nicht möglich. Der Preis für das Kilogramm Buch blieb mit zwei Euro stabil gegenüber „Vor-Corona-Zeiten“. Insgesamt konnte die Bibliothek rund 1.100 Kilogramm verkaufen und zusammen mit den Einnahmen aus dem Verkauf von DVDs, CDs und Spielen einen Erlös von mehreren tausend Euro erzielen. Nach Schätzungen des Bibliotheksteams wurden etwa 50 Prozent der angebotenen Bücher und Medien verkauft. Der Reinerlös des Buchverkaufs geht an die Bibliothek, die mit den Einnahmen im kommenden Jahr ihren Etat für Neuanschaffungen aufstocken kann.

Nachverkauf bis 3. Dezember

Für alle, die den Flohmarkt-Samstag nicht wahrnehmen konnten, wird von der Stadtbibliothek ein sogenannter „Nachverkauf“ angeboten: Im Untergeschoss der Bibliothek wird bis einschließlich Samstag, 3. Dezember, eine Auswahl an Flohmarktbeständen angeboten. Während der Öffnungszeiten der Bibliothek kann dann in Ruhe gestöbert und gekauft werden.

red