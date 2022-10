Impressionen für den Fliegerhorst

Stadtjugendrat Fürstenfeldbruck zu Besuch bei der Partnerstadt Zadar

Der Stadtjugendrat Fürstenfeldbruck arbeitete in gemeinsamen Gesprächen mit der Stadt Zadar sowie ehrenamtlich engagierten Jugendlichen auf die Neugründung eines Jugendrates hin. © privat

Fürstenfeldbruck – Der Stadtjugendrat Fürstenfeldbruck hat in einer Sitzung im Juli beschlossen, den durch die Corona-Pandemie vernachlässigten Kontakt zu den Partnerstädten wieder aufzubauen.

Insbesondere der Austausch zwischen der Jugend der Partnerstädte soll intensiviert werden. So besuchten vier Mitglieder des Stadtjugendrats und der Referent für Städtepartnerschaften, Andreas Rothenberger, auf Initiierung von Valentin Eckmann die Stadt Zadar Ende August für fünf Tage. Ziel war es Kontakte mit ehrenamtlich engagierten Jugendlichen zu knüpfen und in Gesprächen mit der Stadt Impulse für die Neugründung des Stadtjugendrats von Zadar zu setzen.

Der Jugendrat von Zadar stellt sich vor

Nach der Anreise besuchten die vier Vertreter des Stadtjugendrats am Sonntagabend ein Projekt von Jugendlichen aus Zadar. Das Kinoprojekt „Kino Zona“, zeigt für einen Betrag von drei Euro für jeden zugänglich in der Altstadt von Zadar Kurzfilme, die einen besonderen kulturellen Wert haben. „Hier konnten wir Kontakte mit Volunteers knüpfen und ein besseres Verständnis über das Ehrenamtssystem der Stadt Zadar erlangen“, erzählt Valentin Eckmann, stellvertretender Vorsitzender des Stadtjugendrates.

Am nächsten Tag wurden sie nach einer Stadtführung durch die Altstadt im Rathaus vom Bürgermeister und den Amtsleitern der Stadt Zadar empfangen. „In diesem Austausch durften wir über den Aufbau unseres Stadtjugendrates berichten, wie wir gewählt werden, welche Verantwortung wir übernehmen und von unseren letzten Projekten berichten“, erzählt Eckmann. Gleichzeitig erfuhren sie, wie der Jugendrat in Zadar funktioniert. Spannend sei, dass der Jugendrat dort, anders als in Fürstenfeldbruck, vom Stadtrat gewählt wird, weshalb gerade der Wahlprozess des SJR auf großes Interesse gestoßen ist.

Impressionen für den Fliegerhorst

Im Anschluss wurde den Fürstenfeldbruckern das neue Jugend- und Kulturzentrum gezeigt, das aus einer ehemaligen Militärbasis umgebaut wurde und nun ein hochmodernes Gebäude ist, mit zahlreichen Räumen für regionale Vereine und einer Halle für Aktivitäten und Veranstaltungen. Hier konnten sie, laut Eckmann, vor allem Impressionen für die Neugestaltung des Fliegerhorstes mitnehmen.

Am letzten Tag besuchten sie ein Zentrum für Ehrenamtlichkeitsarbeit – Das Volunteer Center. In Zadar kann sich jede und jeder, der sich engagieren möchte bei einem Zentrum anmelden. NGOs, die Hilfe für ihre Projekte benötigen können sich bei diesem Zentrum melden und ihnen werden daraufhin Helfer vermittelt. Diese Helfer können sich ihre Arbeit dokumentieren lassen, was an den Hochschulen und Universitäten in Kroatien teilweise als Aufnahmebedingung gefordert ist. „Der Besuch war für uns ein voller Erfolg, wir konnten viele Kontakte knüpfen und sowohl Eindrücke bekommen als auch geben. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und auf einen regen Austausch mit dem hoffentlich bald neu gegründeten Stadtjugendrat von Zadar“, so die Bilanz von Eckmann.

red