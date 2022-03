Stadtjugendrat lädt zur Namensgebung für Jugendtreff im alten Stockschützensaal

Früher das zu Hause der Stockschützen, wird hier nun ein Jugendtreff gestaltet. © Archivbild: Metzler

Fürstenfeldbruck – Der für die Amtsperiode 2021/22 gewählte Stadtjugendrat wird ab sofort gemeinsam mit den Jugendlichen in Fürstenfeldbruck das ehemalige Stockschützenareal an der Klosterstraße 2a zu einem neuen Jugendtreff umgestalten. Zunächst wird mit einem Wettbewerb ein neuer Name für das Gelände gesucht.

Mit einem Wettbewerb unter dem Motto „Dein Fürstenfeldbruck. Dein Jugendtreff. Deine Entscheidung.“ will der Jungendrat gemeinsam mit der Jugend in Fürstenfeldbruck und Umgebung einen Namen für das neue Jugendareal an der Klosterstraße 2a finden. Auf dem riesigen Gelände können Jugendliche künftig gemeinsam Zeit verbringen. Für die Brucker Jugend ist es oft nicht leicht, geeignete Treffpunkte zu finden, an denen sich gemeinsam Zeit verbringen lässt. Das Problem: Im dicht bebauten Stadtgebiet gibt es oft Konflikte mit Anwohnern. Das gilt insbesondere für die wärmeren Sommer-Monate, wenn viel Zeit draußen verbracht wird. Viele Jugendliche weichen dann auf die Grünflächen entlang der Amper aus, doch auch das ist nicht gerne gesehen. Oft bleibt als einziger Treffpunkt das Pucher Meer. Das ist jedoch nicht nur weit außerhalb des Stadtgebiets, sondern als einziger Rückzugsort für die Jugend vor allem an den Wochenenden oft überlaufen.

Künftig wird es daher eine zusätzliche Fläche im Stadtgebiet, an der Klosterstraße 2a, zwischen Schwimmbad und Klosterareal geben. Hier gibt es nicht nur große Grünflächen und einen Bolzplatz, künftig sollen auch Beachvolleyballplatz, Streetball-

Flächen, Pumptrack für Mountainbikes sowie ein Lagerfeuerplatz entstehen.

„Gemeinsam mit der Fürstenfeldbruck Jugend wollen wir auf dem ehemaligen Stockschützenareal einen neuen Treffpunkt gestalten. Das bietet nicht nur ausreichend Platz, auch Konflikte mit Anwohnern dürften hier der Vergangenheit angehören. Gleichzeitig liegt der Platz sehr zentral, ist durch zwei Bushaltestellen sowie die Nähe zur S-Bahn optimal angebunden und auch der Weg mit dem Radl ist nicht weit“, sagt Stadtjugendrat Benedikt Bucher.

Jetzt sucht der Stadtjugendrat einen passenden Namen für das Gelände und möchte dabei auch die Fürstenfeldbrucker Jugend einbeziehen. Bis einschließlich 9. März können dafür Vorschläge an den Stadtjugendrat gesendet werden.

Das geht als Nachricht über Instagram (@sjr_ffb), via Facebook, per E-Mail an stadtjugendrat@beirat-ffb.de oder online. Unter allen Einsendungen wird dann der beste Vorschlag als künftiger Name ausgesucht und der Einsender erhält außerdem einen 50 Euro Gutschein des Brucker Heimatguthabens.

red