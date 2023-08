Stadtmarketing Olching spendet für die Aktion „Seebäume“

Begutachteten die Schäden vor Ort: Sandra Pfend-Strobel (links) und Marcel Gemmeke (rechts). © Stadt Olching

Olching – Die beiden Vorstände des Stadtmarketing Olching, Sandra Pfend-Strobel und Marcel Gemmeke, haben der Stadt Olching eine Spende in Höhe von 2.000 Euro für die Aufforstung am Olchinger See überreicht.

Vor Ort konnten sie die Schäden begutachten, die Sturm Ronson vor rund einem Monat dort angerichtet hatte. Insgesamt wurden bei dem Sturm im Stadtgebiet Olching rund 250 Bäume entwurzelt, rund 30 davon am Olchinger See. Mithilfe der Spendenaktion „Seebäume“ will die Stadt Olching noch diesen Herbst Schatten spendende Großbäume am See pflanzen. „Ich danke dem Stadtmarketing für diese großzügige Spende,“ so Bürgermeister Andreas Magg. „Ich freue mich, dass so viele Menschen in Olching an der Aktion teilnehmen und mit ihrer Spende ermöglichen, dass wir am See, wo wir Schatten für die Badegäste benötigen, rasch wieder große Bäume nachpflanzen können.“

Bis zum 11. September kann noch gespendet werden

Insgesamt sind bisher gut 10.000 Euro zusammengekommen. Zahlreiche Einzelpersonen, Familien oder Unternehmen haben gespendet, die Beträge reichen von zehn Euro bis 2.000 Euro. Die Großbäume, die im Herbst gepflanzt werden sollen, kosten jeweils rund 3.500 Euro. Die Spendenaktion „Seebäume“ läuft noch bis Ende der Sommerferien, also bis zum 11. September. Weitere Informationen gibt es unter www.olching.de. Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden. Am See soll eine Tafel mit den Namen der Spender aufgestellt werden.

red