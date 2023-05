Kilometer sammeln fürs Klima

Teilen

lo PM 111 Stadtradeln_Foto LRA FFB.JPG © LRA FFB

Vom 11. Juni bis 1. Juli nimmt der Landkreis Fürstenfeldbruck nun schon zum zehnten Mal an der Klima-Bündnis Kampagne „Stadtradeln“ teil. Alle Bürger sind eingeladen an dem Fahrrad-Wettbewerb teilzunehmen und möglichst viele Kilometer für die eigene Kommune zu sammeln.

Ein landkreisübergreifendes Ereignis

Im Jubiläumsjahr sind passend dazu viele Aktionen geplant. Los geht es am 11. Juni mit den Auftakttouren von vielen Gemeinden des Landkreises aus zum gemeinsamen Treffpunkt auf dem Olchinger Volksfestplatz. Außerdem erwartet die Teilnehmer dieses Jahr ein besonderes Highlight: Am 18. Juni findet eine große Sternfahrt aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg zur Klima- und Energieagentur Klima3 nach Türkenfeld statt. Die seit Oktober in Türkenfeld ansässige Agentur veranstaltet gleichzeitig einen „Tag der offenen Tür“ und steht mit Aktionen, Informationen, Vorträgen und Beratung zur Verfügung.

Radelnde können sich auch wieder bei der beliebten Schnitzeljagd beteiligen. Dazu werden drei Kommunen angeradelt und Fotos an der Schnitzeljagd-Station gemacht. Die Fotos werden an die lokale Koordination gesendet. Es gibt Preise zu gewinnen.

Mehr Luftqualität

Ziel des Stadtradelns ist es, beruflich oder privat so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Gutes für sich selbst sowie für die Luftqualität und das Klima zu leisten. Dabei geht es nicht nur um den Wettbewerb, sondern insbesondere darum, das Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität zu schärfen und kollektiv vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. Gerade in der warmen Jahreszeit bietet sich das Fahrradfahren an, um Erledigungen durchzuführen oder Ausflüge zu unternehmen

Organisatoren der Aktion Stadtradeln im Landkreis Fürstenfeldbruck sind in diesem Jahr wieder die Klimaschutzmanagerin des Landratsamtes, Aneta Höffler, zusammen mit den kommunalen Koordinatoren und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Fürstenfeldbruck (ADFC FFB).

Jeder kann mitmachen

Einzige Voraussetzung zur Teilnahme ist die kostenlose Anmeldung unter www.stadtradeln.de/landkreis-fuerstenfeldbruck. Hier gibt es auch weitere Infos. Zusätzliche zu Preisen, die der ADFC an Teilnehmer die mehr als 100 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, verlost, gibt es wieder den Wanderpokal. Dieser wird am Ende der fleißigsten Kommune mit den meisten Kilometer pro Einwohnern überreicht.

Weitere Informationen: zum Stadtradeln im Landkreis gibt es hier zum Stadtradeln Gröbenzell finden Sie hier zum Stadtradeln Puchheim sind hier

red