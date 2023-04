Stadtwerke Fürstenfeldbruck erweitern ihre Kundenkommunikation

Teilen

Neuer Kommunikationsweg: Die Stadtwerke bieten nun einen Kundenservice über WhatsApp an. © Diego Cervo/PantherMedia

Fürstenfeldbruck - Über zwei Milliarden Menschen in mehr als 180 Ländern benutzen WhatsApp, um jederzeit und überall mit Freunden, Familie und Dienstleistern in Kontakt zu treten.

Dabei tauschen die Benutzer Textnachrichten, Bild-, Video- sowie Ton-Dateien, Dokumente und Kontaktdaten zwischen Personen, Gruppen oder Unternehmen aus. Annähernd 50 Prozent der deutschen WhatsApp-Nutzer wünschen sich Unternehmen per Messenger-Dienst kontaktieren zu können – dieser Erkenntnis folgend, stellen die Stadtwerke Fürstenfeldbruck ihren Kunden ab jetzt einen eigenen WhatsApp-Kommunikationskanal zur Verfügung. Interessierte können per Kurznachricht an die allgemeine Servicenummer des regionalen Versorgers den Austausch starten.

Vorteile für Kunden

„Wir haben diese Kommunikationsplattform gewählt, da wir von den Vorteilen für unsere Kunden überzeugt sind. Seien es die einfachen Handhabungen, die Flexibilität, die Geschwindigkeit oder die hohe Verfügbarkeit – all dies erleichtert die Zusammenarbeit mit uns“, unterstreicht Tanja Bernard, Leiterin des Privatkundenservice bei den Stadtwerken, den Nutzen des Dienstes. „Darüber hinaus können die unterschiedlichsten Anliegen, wie An- bzw. Abmeldung, Öffnungszeiten, Abschlagsanpassung oder Fragen zur Energiepreisbremse beantwortet werden. Dies hilft uns, bei der Kundenzufriedenheit und unserem Kundenversprechen ‘einfach für Sie nah’ zu sein.“

So funktioniert es

Mittels einer Kurznachricht an die Nummer vom Kundenservice 08141-401 111 wird der Chat sofort aktiviert. Nach der obligatorischen Bestätigung der Datenschutzbedingungen beginnt der Dialog mit dem KundenCenter der Stadtwerke. Die Themenauswahl beinhaltet Abschlagsbetrag ändern, Rechnung erläutern, Zählerstand mitteilen, Neuanmeldung machen, Stromangebot erhalten oder aktuelles erfahren. Neben Textnachrichten können Multi-Media-Dateien zwischen Kunde und Kundenberater ausgetauscht werden.

red