Stadtwerke Fürstenfeldbruck fördern Kita-Weiterbildung

Teilen

Symbolische Übergabe des Schecks. © Carmen Voxbrunner

Fürstenfeldbruck – Einmal mehr verzichten die Stadtwerke Fürstenfeldbruck auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden und Geschäftspartner – das so eingesparte Geld kommt einer sozialen Einrichtung im Versorgungsgebiet zugute.

In diesem Jahr konnte sich Kerstin Jäger, Geschäftsführerin des Brucker Forum über die finanzielle Zuwendung freuen, die Geschäftsführer Jan Hoppenstedt in der vergangenen Woche überreichte. „Unsere diesjährige Spende übergeben wir an das Projekt ‚Haus der kleinen Forscher‘, mit der wir die Weiterbildungsmöglichkeiten für Kita-Erzieher unterstützen und somit die Kinder in der Region fördern“, erläutert Jan Hoppenstedt, Geschäftsführer beim regionalen Versorger, den Beweggrund. „Diese Form der Unterstützung für die Kitas im Landkreis ist sehr wichtig, denn so können wir kindgerechten Lernstoff und spannende Experimente vermitteln und Begeisterung für die verschiedenen Naturwissenschaften erzielen.“, erklärt Kerstin Jäger.

Kinder stark für die Zukunft machen

Einfache Versuche beantworten den Kindern Fragen zum Energieverbrauch, zu der Nutzung von Sonnenenergie, zu der Möglichkeit der Energiespeicherung oder zu nachhaltiger Stromgewinnung. Natürlich wird die Experimentierfreude beim Kita-Personal und bei den Kindern gleichermaßen angespornt. Damit das Kita-Fachpersonal ihr Wissen und ihre Kenntnisse adäquat vermitteln können, wurde Schulungsmaterial zusammengestellt, das jede teilnehmende Kita erhält. Seien es Spielkarten, Praxisideen oder Hintergrundwissen zu Strom und Energie – all dies dient dazu Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zum nachhaltigen Handeln zu befähigen. Weitere Informationen und die nächsten Fortbildungstermine zum „Haus der kleinen Forscher“ bekommen interessierte Kita-Mitarbeiter beim Netzwerkkoordinator im Brucker Forum unter 08141 44994 oder unter www.brucker-forum.de

red