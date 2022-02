Stadtwerke wollen die Anzahl ihrer E-Ladesäulen im Brucker Stadtgebiet verdoppeln

Brucks erste Ladesäule in der Bullachstraße auf dem Areal der Aumühle. © Peter Fischer

Fürstenfeldbruck – Die SPD fordert in einem gemeinsam mit der ÖDP-Fraktion gestellten Antrag einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Insbesondere im Gewerbegebiet Hasenheide sieht man großen Nachholbedarf. Andreas Wohlmann, Vertriebsleiter der Brucker Stadtwerke, erläuterte auf der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses den aktuellen Sachstand und stand den Stadträten Rede und Antwort.

Aus Sicht der Stadtverwaltung sollte der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur schrittweise in Abhängigkeit der zugelassenen Elektrofahrzeuge erfolgen. Stand Januar 2021 waren dies im Landkreis laut Kraftfahrtbundesamt 912 rein elektrische und 702 Plug-in-Hybrid Personenkraftwagen. Dies entspricht einem Anteil von 1,3 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge. Für die Stadt Fürstenfeldbruck ermittelte man 253 elektrische beziehungsweise Plug-In-Hybrid-Pkw.



Aktuell gibt es im Stadtgebiet 13 öffentlich zugängliche Lade-Standorte mit insgesamt 31 Ladepunkten, wobei die Stadtwerke mit derzeit elf Stationen größter Anbieter sind. Bei einer Annahme von 300 Elektrofahrzeugen in 2022 sei der im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) vorgeschlagene Schlüssel von einem Ladepunkt je 9,6 E-Fahrzeuge bereits erreicht. Zudem planen die Stadtwerke bis Jahresende eine Verdoppelung ihrer Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten. Damit liege man über dem Richtwert und sei laut Verkehrsplanerin Montserrat Miramontes „somit bestens für die wachsende Anzahl von E-Fahrzeugen in der Stadt vorbereitet.“



Förderprogramm „1.000 Ladeparks“

Wohlmann wies auch darauf hin, dass viele Besitzer ihre Elektrofahrzeuge zuhause aufladen. Dies ist am günstigsten, da an öffentlichen Ladestationen die Infrastruktur mitbezahlt werden muss. Der im Antrag formulierten Forderung nach der zusätzlichen Errichtung von mindestens zwei sogenannten Schnell-Ladestationen, an denen Fahrzeuge in 30 bis 60 Minuten vollgeladen werden können, erteilte Wohlmann eine Absage. Dies wäre meist nötig, „wenn man größere Strecken vor sich hat. Damit zieht man in der Regel den Durchgangsverkehr an.“ Außerdem ist geplant, im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms „1.000 Ladeparks“ in Bruck einen Schnellladepark mit zwölf Ladepunkten durch ein Konsortium zu errichten.



„Betriebe in der Pflicht“

Dass es in der Hasenheide, dem Gewerbegebiet mit der höchsten Firmendichte, nach Ansicht der Antragssteller zu wenig Ladepunkte gäbe, liegt nicht an den Stadtwerken, erläutert Wohlmann. Hier seien die „Betriebe in der Pflicht.“ Die Firmen müssten auf die Stadtwerke zugehen, dies sei „nicht Sache der Stadt.“ Deren Aufgabe wäre der Aufbau einer öffentlichen Ladestruktur an Orten mit hoher Aufenthaltsqualität wie dem Veranstaltungsforum oder der Innenstadt, „aber nicht in der Hasenheide.“

