Startschuss fürs Mammendorfer Volksfest

Im letzten Jahr gut gefüllt: Das Festzelt in Mammendorf hat viele Besucher angelockt. © Archivbild Redaktion

Mammendorf – Nachdem die Puchheimer und Fürstenfeldbrucker Volksfeste begeistert von den Einheimischen angenommen wurden, legt nun die Nachbargemeinde Mammendorf nach.

Das Volksfest wird vom 12. bis 21. Mai stattfinden. In diesem Zeitraum ist für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt.

Los geht es Freitag um 18 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus mit den Blaskapellen Mammendorf und Adelshofen. Nur eine halbe Stunde später findet der traditionelle Einzug der Vereine, Verbände, Gemeinderäte, Festwirte und Bedienungen statt.



Von Bulldog-Treffen bis Fußballturnier

Am Samstag wird es hingegen sportlich zugehen, wenn die Stockschützen und Basketballer ihre Turniere ausrichten. Am Sonntag, 14. Mai, kommt es um 9 Uhr zum langersehnten 18. Bulldog-Oldtimer-Treffen, während am darauffolgenden Tag das Kabarett Vogelmayer für den einen oder anderen Lacher sorgen wird. Am Mittwoch, 17. Mai, liegt der Schwerpunkt auf dem Kinderprogramm. Zum einen können die Kleinen verbilligt mit den Fahrgeschäften fahren, andererseits dürfen sie sich in der Hüpfburg oder am Kletterbaum austoben. Später kommt es zum Fußballduell zwischen den Mammendorfer und Jesenwanger Burschenschaftsvereinen. Jeden Tag wird jeweils um 19 Uhr eine Band auftreten, um dem Ganzen einen ansprechenden musikalischen Rahmen zu geben.

Besucherinfos Reservierungen unter reservierung@bene-pizza.de. Weitere Infos können Besucher unter 0151 72660266 erfahren.

Das Festzelt ist -– außer am ersten und letzten Tag – ab 11.30 Uhr geöffnet.

