Steckdose löst Brand in Fürstenfeldbruck aus

Symbolbild: 26 Einsatzkräfte waren zwei Stunden lang im Einsatz. © Yuri Arcurs/PantherMedia

Fürstenfeldbruck - Eine defekte Mehrfachsteckdose löste ersten Ermittlungen zufolge am Dienstagabend in der Lena-Christ-Straße in Fürstenfeldbruck eine Brand aus.

Die Hauseigentümer kamen gerade noch rechtzeitig nach Hause, als sie gegen 18:35 Uhr die Rauchmelder und Brandgeruch aus dem zweiten Stock ihrer Doppelhaushälfte wahrnahmen. Dort stellten sie fest, dass ein kleiner Schrank im Büro im Dachgeschoss in Flammen stand. Die Hauseigentümer versuchten noch selbst das Feuer zu löschen, gaben aber ihr Vorhaben aufgrund der starken Rauchentwicklung auf und verständigten die Feuerwehr.

Schwieriger Einsatzort

„Nachdem bei der Alarmierung bereits von schwarzem Rauch und Feuerschein die Rede war, rückten mehrere Fahrzeuge der Wache 1 und der Wache 2 zum Schadensort aus“, berichtet die Feuerwehr Fürstenfeldbruck. Also besonders herausfordernd habe sich die Einsatzörtlichkeit mit ihren engen Straßen herausgestellt. „Großfahrzeug, wie etwa die Drehleiter haben hier oft Probleme sicher und schnell am Unglücksort einzutreffen“, so die Feuerwehr.

Einsatz dauerte zwei Stunden

Unter schwerem Atemschutz konnte der Angriffstrupp ins Gebäude und zum Brandherd vordringen. Dieser konnte dann recht schnell gelöscht werden. Der als Ursache identifizierte und in Brand geratene Schrank wurde durch die Einsatzkräfte zerlegt und ins Freie gebracht, um noch einmal abschließend abgelöscht zu werden. Anschließend wurde das Haus mit Hochleistungs-Überdrucklüftern belüftet und mittels Mehrgasmessgerät überprüft. Gut zwei Stunden waren die 26 freiwilligen Feuerwehrdienstleistenden am Unglücksort, bevor sie wieder einrücken konnten. Das Ehepaar blieb unverletzt. Durch den Brand wurde ein Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

