Stellungnahme zur Räumung von Olchinger Flüchtlingsunterkunft

Hilferuf aus Olching

Olching – In der dezentralen Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Geiselbullach lebten bis vor kurzem rund 60 Geflüchtete, zum größten Teil aus der Ukraine, 20 von ihnen Kinder.

Diese Menschen sind in den letzten Tagen vom Landratsamt in andere Unterkünfte im Landkreis verlegt worden.

Die Bewohner in Geiselbullach werden neben der Asylkoordinatorin der Stadt zu einem großen Teil durch die ehrenamtliche Arbeit des Helferkreises Asyl unterstützt und betreut. Diese erfuhren am 9. Januar durch die Geflüchteten von deren Verlegung am 11. Januar über die die Bewohner eine Woche vorher informiert worden waren. Auf Nachfrage erfuhr die Stadt Olching erst am Nachmittag des 10. Januar offiziell davon, dass eine größere Gruppe von Geflüchteten verlegt werden müsse, um einer neu ankommenden Flüchtlingsgruppe Platz zu machen, die nicht getrennt werden dürfe. Dies wurde vom Landratsamt mit „logistischen Gründen, vor allem was das Sprachproblem (größtenteils ungarisch) und damit einhergehend die Notwendigkeit von Dolmetschern etwa bei der Versorgung durch den medizinischen Dienst angeht“, begründet.

Stadt entsetzt über Entscheidung des Landrastamts

Diese Argumentation sei nicht nachvollziehbar, so die Stadt Olching, da grundsätzlich bei den vielen verschiedenen Gruppen von Geflüchteten schon seit jeher verschiedene Sprachbarrieren bestehen würden. Alfred Münch, ehemaliger SPD-Politiker aus Olching und in der Flüchtlingsarbeit engagiert, zeigt sich entsetzt über die Entscheidung: „Da werden Familien zerrissen, da werden Menschen, die etwas Ruhe und den einen oder anderen Kontakt gefunden haben, aus allem rausgerissen und in eine neue Umgebungen verfrachtet.“ Die ukrainischen Familien seien in Olching bereits gut integriert, die Kinder hätten Betreuungsplätze in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. Für die Ehrenamtlichen des Helferkreises Asyl sei es nicht nachvollziehbar und frustrierend, dass dieses Engagement nun umsonst war und weder sie noch die Stadt überhaupt über die Pläne des Landratsamts informiert wurden.



Landratsamt: Oberste Priorität hat die Unterbringung

Das Landratsamt begründet seine Entscheidung damit, dass die Verlegungsaktion zum Zugewinn von etwa 50 Plätzen führe, die dringend benötigt würden, da somit ein in Kürze ankommender Bus untergebracht werden könne, was sonst nicht möglich gewesen wäre, weil die künftig dafür vorgesehenen Zelte noch nicht einsatzbereit seien. „Oberste Priorität ist die Unterbringung der ankommenden Menschen. Leider sind die Unterbringungskapazitäten so knapp, dass wir nicht allen Wünschen, etwa nach einer Aufrechterhaltung des sozialen Netzes, entsprechen können“, erklärt Landrat Thomas Karmasin. Die Stadt Olching ist sich der Tatsache bewusst, dass eine solche Entscheidung des Landratsamts eine Abwägung darstellt und die Aufgabe aktuell mehr als herausfordernd ist. „In diesem Fall war das aber eine massiv falsch gewichtete Abwägung, die so nicht nachvollziehbar ist“, erklärt Bürgermeister Magg.



Private Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Geflüchtete in Olching gesucht

Für die Stadt Olching sei der Vorgang der kurzfristigen Räumung der Unterkunft ohne vorherige Ankündigung, der vor allem auf die Kosten der Kinder ginge, schwer akzeptabel. „Ich hätte erwartet, dass das Landratsamt die offensichtlich unter Zeitdruck getroffene Entscheidung nochmals über denkt und kurzfristig korrigiert“, so Magg. Münch sucht nun im Auftrag des Helferkreises nach privaten Unterbringungsmöglichkeiten in Olching und verweist dabei auf die Verzweiflung der ukrainischen Familien. Hilfsbereite Vermieter sollen sich an info@helferkreis-asyl-olching.de wenden.

red