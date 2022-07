Stimmung bis zum Schluss - erstes Brucker Altstadtfest nach zweijähriger Corona-Pause

Von: Claudia Becker

Bereits am Freitagabend waren die Straßen Fürstenfeldbrucks prall gefüllt mit feierwütigen Menschen © Claudia Becker

Fürstenfeldbruck – Ein anfängliches Problem mit dem Bierausschank trübte die gute Stimmung beim diesjährigen Altstadtfest nicht im geringsten. Das Wetter hielt, was es versprach und so wurde bis in den späten Abend hinein getanzt, getrunken und hin und wieder auch laut mitgegrölt.

Den Startschuss gab am Freitagabend – im wahrsten Sinne des Wortes – die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft um 18.45 Uhr auf der Amperbrücke. Mancher Besucher wurde vom lauten Knallen gar so überrascht, dass die Kugel Eis in die Amper zu fallen drohte, schmolz sie bei der Hitze nicht schon im Vorfeld dahin. Heiße Temperaturen und dazu warmes Bier? Ja genau, am Anfang dauerte es etwas, bis das Bier in Strömen – und vor allem kalt – floss.

Den Startschuss gab am Freitagabend – im wahrsten Sinne des Wortes – die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft um 18.45 Uhr auf der Amperbrücke. © Claudia Becker

Drei Tage Fußgängerzone

Drei Tage wurde die Brucker Innenstadt beim Altstadtfest zur Fußgängerzone. Wer wollte, konnte am Nachmittag gemütlich durch die Straßen flanieren oder abends eine der Bands auf den vier Bühnen genießen – oder alle immer mal wieder, spielten sie doch von 19 bis 24 Uhr. Die Auswahl war nicht nur groß was die Musik anbelangte, wenn sich das Angebot auch coronamäßig angepasst hatte und es teilweise weniger Stände gab, so war für jeden etwas dabei.



Lange Durststrecke überwunden

Für viele ist das Brucker Altstadtfest ein Muss, egal, ob sie aus Mammendorf, Puchheim oder Germering kommen. Die Atmosphäre ist eben immer eine ganz besondere. Hinzu kam die Feierlaune, die nach der langen Durststrecke an Veranstaltungen nicht mehr unterdrückt werden konnte. Die Leute wollen raus, feiern, für einen Abend alles vergessen – oder auch drei. Denn auch am Sonntag war bis 22 Uhr noch einiges auf Brucks Straßen geboten. Auf ein Neues im nächsten Jahr!

