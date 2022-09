Stockwerk Gröbenzell startet in den Kulturherbst

Von: Miriam Kohr

Veranstalter Thomas Breitenfellner und Klavierkabarettist Martin Schmitt freuen sich beide auf die Indoor-Spielzeit. © Miriam Kohr

Gröbenzell – Das Stockwerk Gröbenzell lässt seinen heißen und erfolgreichen Stockwerksommer mit großen Namen wie Vicky Leandros und Howard Carpendale hinter sich und startet nun in die Herbst/Winter-Saison.

Die 18 Veranstaltungen in den drei Monaten versprechen einen bunten Mix aus Kabarett, Konzerten, Comedy, Lesungen und Partys. „Unsere vergangenen zwei Herbst/Winterprogramme mussten wir wegen Corona stark stutzen“, erzählt Gröbenzells Event-Guru Thomas Breitenfellner. Letztlich gab es nicht mehr als drei bis vier Veranstaltungen. Das wird in diesem Jahr anders. So zumindest die Zuversicht Breitenfellners.

Kultur ist die beste Ablenkung

Eröffnen wird die Saison – und das nicht zum ersten Mal – Klavierkabarettist Martin Schmitt am Freitag, 16. September, mit seinem Programm „Jetzt ist Blues mit lustig“. Seit 13 Jahren spielt er Shows im Stockwerk und kommt auch immer wieder gern zurück. „Ich mag die professionelle sowie menschliche Betreuung hier gern, da ist es schön, ein Teil davon sein zu dürfen“, sagt der 54-Jährige, der auf der Bühne steht, seit er 18 ist. Bei der Programmvorstellung gibt er deshalb den Rat: „30 Euro für Konzerttickets sind gut angelegtes Geld.“ Die Vorfreude, zwei Stunden Unterhaltung und dann noch die tagelang andauernde Euphorie, sei die beste Ablenkung. „Die dunklen Zeiten und vagen Aussichten drückt manch einem aufs Gemüt, da sollte sich jeder eine Auszeit gönnen“, empfiehlt auch Breitenfellner. Dieser erkennt an den Vorverkaufszahlen genau, dass noch lange nichts ist wie vor Corona.

Das Programm

So gibt es noch Tickets für alle Veranstaltungen: Django 3000 am 1. Oktober, Klüpfel & Kobr am 12. Oktober, Han‘s Klaffl am 14. Oktober, Christian Springer am 15. Oktober, Stockwerk Lounge am 21. Oktober, Conny & die Sonntagsfahrer am 28. Oktober, Michael Altinger am 10. November, Chris Boettcher am 11. November, Christine Eixenberger am 19. November, Cubaboarische am 25. November, Jan Weiler am 26. November, Vince Ebert am 1. Dezember, Lizzy Aumeier am 2. Dezember, Teresa Rizos am 9. Dezember, Deborah Sasson am 10. Dezember und Gerd Anthoff am 16. Dezember. Tickets zur aktuellen Spielzeit unter www.kultur-ticketshop.de/programm.

Hoffnung auf weiteren Stockwerk-Sommer

Für alle Fans der Open-Airs macht Breitenfellner bereits Andeutungen für 2023: „Die 2.000 Stühle, die wir dafür extra gekauft haben, haben es verdient, weiter genutzt zu werden.“ Die hohe Messlatte von heuer werde aber bewusst nicht erreicht.

Kohr