Straßenfest „Gröbenzell ist bunt“ findet am 17. Juni statt

In landestypischer Kleidung: Plakate wie dieses stimmen auf „Gröbenzell ist bunt“ ein. © Foto: Latinovic

Gröbenzell - Das Erfolgsformat „Gröbenzell ist bunt“ geht in die nächste Runde. Am 17. Juni herrscht auf dem Rathausplatz wieder buntes Treiben.

Zwischen 14.30 und 22.30 Uhr erwartet die Besucher das beliebte Straßenfest – inklusive eines interkulturellen Programms auf der zugehörigen Bühne. Essensstände mit Köstlichkeiten aus aller Welt runden das Programm ab. Alle Bürger sind eingeladen zu kommen, idealerweise bunt oder in landestypischer Tracht gekleidet, der Eintritt ist frei.

Vielfältiges, multikulturelles Programm

Das Rahmenprogramm wird von Gröbenzeller Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund gestaltet – so wird interkulturelles Flair und kulturelle Vielfalt in den Ort eingebracht. Auch die gemeindlichen Einrichtungen sind vor Ort. So plant die Gemeindebücherei Papierschöpfen, zudem gibt es Spiele aus aller Welt. Die JBS Impuls ist in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs und bastelt Geldbeutel aus Tetrapaks. Der Asylhelferkreis organisiert Großspiele für Alt und Jung, im Wintergarten des Ökumenischen Sozialdienstes gibt es ein „Café International“, das zusammen mit Gröbenzell Hilft organisiert wird. Auf der großen Bühne spielt sich ein buntes und abwechslungsreiches Programm ab, unter anderem hat sich ein Blockflötenorchester, Sambagruppen (Bateria Z und Sambavaria) oder eine Big Band (Jiri Mares) angekündigt. Wer Pause vom ganzen Trubel braucht, der kann sich eine Auszeit im „Gast-Raum-Kirche“ nehmen. Dort wartet ruhige Musik, es gilt Nachdenkliches und Kreatives zu entdecken.

Diesmal mit Plakataktion

Bereits seit Mai hängen Plakate im gesamten Ortszentrum, die auf die Veranstaltung einstimmen sollen. Auf den außergewöhnlichen Bildern sind Menschen, gekleidet in weltweiten Trachten und landestypischen Outfits zu sehen.

„Wir haben so viele schöne Bilder aus den letzten „Gröbenzell ist bunt“-Jahren. Die wollen wir durch die Aktion mit den Bürgerinnen und Bürgern teilen“, schwärmt Stefanie Vogel aus dem Bereich Soziale Angelegenheiten der Gröbenzeller Gemeindeverwaltung. Die Fotos stammen vom Gröbenzeller Fotografen Vuk Latinovic, der die Bilder im Auftrag der Gemeinde gemacht hat und sie nun für die Kampagne zur Verfügung stellt.

Infos auf QR-Coodes

Die Plakate wurden in den Formate A1 und A2 gefertigt, sie zieren großflächige Bilder und einen QR-Code, der auf die Gemeindehomepage www.groebenzell.de führt. Dort gibt es weitere Informationen zur Veranstaltung. „Gröbenzell ist bunt“ wird durch die Abteilung Soziales im Gröbenzeller Rathaus gemeinsam mit Gemeinderätin Cordula Braun, Referentin für interkulturelle Zusammenarbeit, organisiert. Bei schlechtem Wetter wird auf den 1. Juli ausgewichen.

red