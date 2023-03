Streit in Fürstenfeldbruck endet mit Körperverletzung

Der Streit zwischen Jugendlichen und einem 52-Jährigen eskalierte in Handgreiflichkeiten. © Heiko Küverling/PantherMedia

Fürstenfeldbruck – Ein Streit zwischen Jugendlichen und einem Anwohner der Kurt-Schumacher-Straße eskalierte am 1. März gegen 13.30.

Zuvor befanden sich mehrere Jugendliche unberechtigt auf dem Grundstück des 52-Jährigen, was dieser auf seiner Überwachungskamera sah. Als er zu ihnen ging und sie zur Rede stellen wollte, machte er von einer Wasserspritzpistole Gebrauch. Er spritzte mehrere Jugendliche nass. Da diese Jugendliche angeblich zuvor nicht mit auf dem Grundstück gewesen sein sollen, entfachte ein Streit zwischen dem Mann und der Gruppe. Der zunächst verbale Streit mündete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei dem es neben Faustschlägen auch zu Schlägen mit einer Taschenlampe gekommen sein soll. Der 52-Jährige wurde leicht im Gesichtsbereich, an den Rippen und am Bein verletzt.

Ermittlungen gegen alle Beteiligte

Gegen zwei 15-jährige Jugendliche, einem strafunmündigen Kind im Alter von 13 Jahren, sowie gegen den 52-Jährigen werden derzeit Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch geführt. Auch wird geprüft, ob sich weitere Jugendliche der Gruppe möglicherweise einer Unterlassenen Hilfeleistung strafbar gemacht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 52-Jährige während der Auseinandersetzung um Hilfe gerufen haben, ohne dass einer der Anwesenden diesem Ruf nachkam.

