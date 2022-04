Studenten sorgen mit Newsletter „Vitamin Positiv“ seit 2020 für die Extraportion gute Laune

Von: Julia Huß

Sind selten alle in der selben Stadt, deshalb finden Besprechungen meist online statt (von links im Uhrzeigersinn): Christina Seeck, Lukas Probst, Larissa Kahr, Daniela Bischof, Hannah Pahmeier. © Screenshot: Huß

Landkreis Fürstenfeldbruck – Einmal die Woche eine Extraportion Vitamine kann eigentlich gar nicht schaden. In diesem Fall werden die Vitamine allerdings nicht eingenommen, sondern gelesen. Das hört sich für manche erst einmal etwas befremdlich an, aber tatsächlich hat es sich das Team von „Vitamin Positiv“ zur Aufgabe gemacht, die Leser mit positiven Nachrichten zu versorgen. Diese bereichern das Postfach bereits frühmorgens und sollen schlechte Laune vertreiben, gute Laune verbreiten und die Leser schmunzeln lassen.

Bereits im März 2020 haben die Studenten Lukas und Lara den Newsletter ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine wöchentliche E-Mail mit drei ausgewählten, positiven, tagesaktuellen Nachrichten. Die zwei gebürtigen Fürstenfeldbrucker, die es aufgrund des Studiums mittlerweile nach Berlin gezogen hat, haben es sich damit zur Aufgabe gemacht, tierische Geschichten wie die von Schildkröte Helmuth, der aufgrund von Schulterarthritis kaum mehr laufen konnte, aber nun dank einer gesponserten Gehhilfe wieder herumdüsen kann, lustige Fakten oder verrückte Begebenheiten zu erzählen, zu verbreiten und damit die Leser zum Schmunzeln zu bringen. Doch seitdem hat sich so einiges getan. Beispielsweise hat sich seit Beginn das Team vergrößert, mit dabei sind Christina, die sich mit den mittlerweile entstandenen Social-Media-Kanälen beschäftigt und Sabrina, sie kümmert sich um die fotografische Untermalung. Zusätzliche Unterstützung in allen Bereichen bekommt das Team von den beiden neuesten Mitgliedern Daniela und Hannah.



Was ist neu?

Was ist noch neu? Neben dem wöchentlich erscheinenden Newsletter, der inzwischen über 600 Abonnenten erreicht, kam ein eigener Blog, der auf der Webseite von Vitamin Positiv zu finden ist, hinzu. „Der Blog dient dazu, positiven Projekten und Menschen eine Plattform zu bieten, die sonst vielleicht unentdeckt geblieben wären,“ erklärt der 27-jährige Lukas. Dazu gehören auch Geschichten wie über eine Tischlerei, die ausschließlich Frauen ausbildet und anstellt oder was hinter dem Konzept einer Solidarischen Landwirtschaft steckt.



Was ist gleichgeblieben?

Aber was ist gleichgeblieben? Nicht verändert hat sich das Ziel, dass alle sechs verfolgen. „Der Grundgedanke war immer, den vielen negativen Nachrichten, die täglich auf uns einprasseln, einen positiven Gegenpol zu bieten. Außerdem wollen wir unseren Leser zeigen, was es für tolle Projekte und Menschen gibt, die mit ihren Ideen positives bewirken,“ erklärt der Student. Ebenfalls ist der selbst geschriebene Newsletter weiterhin kostenlos. Das soll auch so bleiben. „Wir alle machen das ehrenamtlich in unserer Freizeit. Natürlich freuen wir uns über Spenden, die wir dann gerne nutzen möchten, um unsere laufenden Kosten, die wir aktuell noch selbst tragen, zu decken und, um Projekte, die wir vorstellen, unterstützen zu können,“ sagt Lukas.



Gute Laune verbreiten

Natürlich sollen die wöchentlichen News rund um Ideen, wie die einer Stadt, die Gurkenwasser als umweltfreundlichen Ersatz für Streusalz nutzt oder lustigen Geschichten über eine Fotostrecke, die die Ähnlichkeit zwischen Hund und Herrchen enttarnt, vor allem eines: Gute Laune verbreiten, eben die wöchentliche Portion Vitamin Positiv. Hier kann der Newsletter abonniert werden.

