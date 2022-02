Schwerverletzt und eingeklemmt: Baum stürzt auf Fußgänger

Teilen

Gegen 7.45 Uhr wurde die Feuerwehr Germering in die Maistraße gerufen. © FF Germering

Germering - Sturm Ylenia fegt auch über Germering. So kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall. Ein Baum stürzte auf einen Mann.

„Eine 52-jährige Germeringerin befand sich in der Maistraße in Germering, als sie einen Mann, der unter einem abgebrochenen Baum lag, bewusstlos vorfand“, so schildert es Polizeioberkommissar Tobias Hollaus. Sie wählte daraufhin den Polizeinotruf und setzte so die Rettungskette in Gang. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 36-jährige Germeringer zu Fuß auf dem Weg zu seinem in der Maistraße geparkten Pkw. Als er in diesen einsteigen wollte, wurde er von einem sturmbedingt umgeknickten Nadelbaum getroffen und darunter eingeklemmt.

Im Anschluss an die erfolgte Personenrettung wurde der Baum in Absprache mit der Polizei abgetragen. Hierbei kam auch die Drehleiter zum Einsatz da die Polizei die Abknickstelle gesichert haben wollte. © FF Germering

Der Baum musste durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr mittels technischem Gerät entfernt werden. Nach jetzigem Stand befindet sich der Germeringer außer Lebensgefahr und kam schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Durch den umgestürzten und mehrere Meter langen Baum wurde außerdem der Mercedes des Germeringers beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Wert geschätzt. Die Feuerwehr sicherte die Abknickstelle des Baumes.

pi