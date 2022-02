SV Germering Ski veranstaltet Riesenslalom am Faschingsdienstag, 1. März

Zum 50-jährigen Bestehen der Skiabteilung haben sich 60 Teilnehmer beim Riesenslalom gemessen. Der Altersunterschied zwischen dem jüngsten, Julius Küspert (Drei Jahre), und ältesten Teilnehmer des Rennens, Wolfgang Frombeck, betrug 70 Jahre. © Privat

Germering/Westendorf – Nach zwei Jahren Pause ist es wieder soweit: Der SV Germering Ski lädt zur Germeringer Stadtmeisterschaft Ski alpin am Faschingsdienstag, 1. März, in Westendorf/Tirol ein.

Jeder Sport- und Freizeitskifahrer ist herzlich willkommen. Mit der Alpenrosenbahn geht es mit einer vergünstigten Skiliftkarte zum Rennhang Talkaser in der Skiwelt Westendorf. Damit und mit einer geringen Renn-Anmeldegebühr hofft der Verein viele Skibegeisterte – ob Klein oder Groß – in seinem Hausskigebiet begrüßen zu können. Die Wertung des Rennens erfolgt in allen Altersklassen von „unter acht Jahre“ bis „über 60 Jahre“. Zur Ausrüstung: fahrtüchtige Ski, Rückenprotektor empfohlen. Ein Skihelm ist jedoch Pflicht.

Wo und Wann

Treffpunkt ist in Westendorf in Tirol, an der Alpenrosenbahn Bergstation. Rennstart ist um 11 Uhr . Das Meldegeld beträgt zehn Euro pro Erwachsenen und fünf Euro pro Kind plus vergünstigte Liftkarten zu 15 Euro für Rennteilnehmer und Betreuer.



Eine Tagesversicherung kann vor Ort kostenfrei abgeschlossen werden. Bei allen Kindern bittet die Skiabteilung um Begleitung eines Elternteils. Die Ausgabe der Skiliftkarten gegen Barzahlung findet an der Talstation Alpenrosenbahn nur von 9 bis 9.30 Uhr statt. Die Startnummernausgabe erfolgt dann am Start. Eine Siegerehrung gibt es im Anschluss an den Slalom. Die Anreise nach Westendorf findet individuell statt. Die Adresse lautet: Alpenrosenbahn, Bergliftstraße 18, A-6363, Westendorf in Tirol. Von dort aus gelangt man direkt mit der Gondel in die Skiwelt Westendorf und zum Skihang Talkaser, der auch zu Fuß gut erreichbar ist. Es gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) plus FFP2-Maske.



Die Anmeldefrist läuft bis Sonntag, 27. Februar. Alle weiteren Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es hier.

