Hinein ins Grüne

Von: Roman-Michael Schäfer

Teilen

Am 25. Juni ist es soweit: Am „Tag der offenen Gartentür“ öffnen in Emmering, Grafrath und Adelshofen drei Gärten, in denen sich Pflanzenfreunde inspirieren lassen können. © Claudia Becker

Landkreis - Nach längerer Pause öffnen drei Gärten im Landkreis am 25. Juni zum „Tag der offenen Gartentür“ von 10 bis 17 Uhr ihre Pforten. Durch den Besuch von unbekannten Anlagen erhalten die Besucher eine Vielzahl von Anregungen und Ideen.

Diesem Bedürfnis tragen auch die Themengärten auf den Gartenschauen Rechnung. Sie haben jedoch eine Schwachstelle: Sie gehören niemandem, sie sind unbelebt, sie sind künstliche Ausstellungsstücke. Am Tag der offenen Gartentür hingegen stehen Menschen hinter den vorgestellten Gärten. Sie können Fragen beantworten, ihre Erfahrungen mitteilen, von ihren Plänen, ihren Erfolgen und ihren Rückschlägen berichten. In Bayern wird der „Tag der offenen Gartentür“ zum 23. Mal durchgeführt.

Die Veranstalter in Oberbayern sind der Bezirksverband der Gartenbauvereine mit seinen angeschlossenen Kreisverbänden und die Kreisfachberater an den Landratsämtern.

Streuobstwiese mit Bienenhaus

Am 25. Juni können auch im Landkreis Fürstenfeldbruck drei Gärten kostenlos besichtigt werden: Im Emmeringer Estingerweg befindet sich der so genannte Ostanger. Die große Streuobstwiese mit Kräutergarten, Blumenwiese und Bienenhaus ist inzwischen 25 Jahre alt.

Besagter Kräutergarten ist nach dem Vorbild der Heiligen Hildegard von Bingen angelegt worden und wird von einer Heilpraktikerin betreut, die auch Führungen anbietet.

Die Streuobstwiese beherbergt viele alte Apfelsorten aber auch Kirschen, Zwetschgen, Walnüsse und zahlreiche Wildobstarten. Der magere Standort hat eine vielfältige Wiese entstehen lassen, die zahlreichen Arten Nahrung und Heimat bietet. Bei der Pflege wird viel Sorgfalt darauf verwendet, die tierischen und pflanzlichen Arten zu schützen und zu mehren. Am Bienenhaus finden jedes Jahr zahlreiche Führungen, besonders für Schulen und Kindergärten, statt.

Vielfalt an Kräutersorten

Der Kräutergarten der Gartenfreunde Grafrath (Hauptstraße 64) wurde in den letzten sechs Jahre auf einer Fläche von mehr als 3.000 Quadratmetern in ehrenamtliche Leistung gebaut und sukzessive weiterentwickelt. Man findet dort eine hohe Vielfalt an heimischen und exotischen Kräutern, Wildkräutern, Heil- und Würzpflanzen sowie Küchenkräutern. Da die meisten Kräuter beschildert sind, bekommt der Besucher viele hilfreiche Tipps zu Wirkungen und Umgang mit den Pflanzen.

Über 100 verschiedene Obstsorten

Der über 7.000 Quadratmeter große Lehrgarten wurde 1996 in Adelshofen in der Drosselstraße 17 eröffnet. Optischer und auch fachlicher Schwerpunkt des Kreislehrgartens ist der Obstbau. Mit über 100 verschiedenen Obstsorten soll die Vielfalt und Tradition des Obstanbaus in der Region gezeigt werden. Auch ein neues Kräuterhochbeet in Form einer Trockenmauer ist im kleinen Bauerngarten mit Gemüseanbau zu sehen. Neben Staudenbeeten und einem Holzbackofen gibt es einen kleinen Teich und Hochbeete mit Gewächshaus zu sehen.

Führungen werden angeboten. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

red