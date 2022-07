Gröbenzeller Rathaus-Neubau: Segnung, Zeitkapsel und super Ausblick

Pfarrerin Susanne Kießling-Printz der evangelischen Zachäusgemeinde und Diakon Roland Wittal der katholischen Pfarrei St. Johann Baptist weihten das neue Rathaus in Gröbenzell. © Gemeinde Gröbenzell

Gröbenzell – Am neuen Rathaus im Herzen Gröbenzells kommt niemand vorbei: Seine markante, offene und moderne Architektur zwischen den Kirchen und der Gemeindebücherei prägt nach drei Jahren Bauzeit den Ortskern.

Viele Gröbenzeller waren seit der Inbetriebnahme im September 2021 auch schon drin, um im Bürgerservicebüro einen neuen Pass zu beantragen oder andere Anliegen zu erledigen. Am 22. Juli öffnete die Rathausverwaltung nun für einen langen Sommer-Nachmittag den barrierefreien Neubau einmal komplett für die Bürger, beim großen Tag der Offenen Tür.

Rahmenprogramm für Tag der offenen Tür-Gäste

Büroräume, Sitzungssäle, Besprechungszimmer, Fraktionsräume, die Dachterrasse mit Ausblick oder das Trauzimmer – interessierte Besucher durften überall reinschauen. In den Gängen informierten Schautafeln über den Bauverlauf des neuen Rathauses und die Geschichte Gröbenzells, im großen Sitzungssaal lief ein Kurzfilm über den Abriss und Neubau des Rathauses, auf jeder Etage standen Mitarbeitende an Infopoints für Fragen zur Verfügung. Im kleinen Sitzungssaal des Neubaus waren Baupläne und Modelle ausgestellt, Architekt und Planer hielten mehrmals am Nachmittag Fachvorträge und stellten sich den Fragen der Besucher. Hunderte Interessierte nutzten die Angebote der Rathausverwaltung, bei schönstem Sommerwetter waren auch die Dachterrasse und der am Eingang des Rathauses aufgebaute Biergartenbereich gut besucht. Rund 40 Kinder der Gröbenbachschule eröffneten den „Tag der offenen Tür“ mit einem bunten Rahmenprogramm aus Tanz und Gesang.

Hochbauleitung Ines Beyer, Stephan Leissle von Behnisch Architekten, Erster Bürgermeister Martin Schäfer sowie Bauamtsleiter Markus Groß (von links) mit der Zeitkapsel fürs Gröbenzeller Rathaus. © Gemeinde Gröbenzell

Segnung und Zeitkapsel

Zur Mittagszeit hatte am gleichen Tag bereits die offizielle Einweihung des Gebäudes stattgefunden. Nach der Begrüßung aller geladenen Gäste durch Bürgermeister Martin Schäfer zeigte Stephan Leissle vom planenden und ausführenden Architekturbüro Behnisch Architekten eine Präsentation, um Gästen wie dem Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi, Landrat Thomas Karmasin, den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden sowie dem Gröbenzeller Gemeinderat den kommunalen Neubau vorzustellen. Anschließend wurde das Gebäude auf der Dachterrasse durch Pfarrerin Susanne Kießling-Printz der evangelischen Zachäusgemeinde und Diakon Roland Wittal der katholischen Pfarrei St. Johann Baptist eingeweiht. Danach besichtigten die Gäste die Räume, parallel dazu wurde im Erdgeschoss durch Schäfer, Leissle von Behnisch Architekten sowie den Bauamtsleiter Markus Groß und Hochbauleitung Ines Beyer die Zeitkapsel in die Wand eingebracht, die bei der Grundsteinlegung 2018 befüllt worden war.

red