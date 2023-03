Taxifahrer in Olching rettet Betrunkenen

Nach Discobesuch

Olching - Ein stark betrunkener Mann verdankt vielleicht sein Leben einem aufmerksamen Taxifahrer.

Der Mann rief sich nach einem Discobesuch am 11. März gegen 3.30 Uhr ein Taxi und stieg ein. Schon kurz nach Fahrtbeginn bemerkte der Taxifahrer, dass sein Fahrgast tief eingeschlafen und nicht mehr zu wecken war. Der 60-jährige Taxifahrer fuhr daraufhin direkt zur Polizeiinspektion Olching. Als die Beamten den Mann aus dem Taxi trugen, wachte dieser kurz auf, war aber nicht mehr in der Lage sich zu bewegen oder zu artikulieren. Der herbeigerufene Notarzt ordnete sofort eine Verlegung in ein nahegelegenes Krankenhaus an. Der Mann zog sich eine schwerere Alkoholvergiftung zu, aktuell geht es ihm schon wieder deutlich besser.

