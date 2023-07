Teambuilding bei der Firmenolympiade in Germering

Von: Hans Kürzl

Mit vollem Einsatz: Beim Sägen mussten die Teams Kraft und Geschicklichkeit zeigen. © Hans Kürzl

Germering – Wer packt’s am besten beim Sackhüpfen über den Parcour oder löst am schnellsten Zahlenreihen im Kopf?

Zum dritten Mal hat die nicht ganz ernst gemeinte Firmenolympiade in Germering stattgefunden. „Die Gaudi steht dabei im Vordergrund“, sagt Bernhard Adam. Er ist stellvertretender Direktor der AOK Bayern, die eines der Teams stellte und Kooperationspartner der Firmenolympiade ist. Dort waren unter anderem noch vertreten: Andre Elektroanlagen, die Stadt Germering, der gastgebende SC Unterpfaffenhofen, CeweColor, Butz&Staab, KFM Rechtrsannwälte, Docuware, Lindinger Holztechnik und die GiG Family.

Sackhüpfen durfte natürlich nicht fehlen. © Hans Kürzl

Ehrgeiz ist bei allen Teams da, der beste Treffer will schon sein. Etwa beim Rauschbrillen-Dosenwurf, wo der Tunnelblick suggeriert wird. Gern kann es auch die beste Zeit beim Wettsägen sein. So feuert man sich gegenseitig an. „Ein wenig Teambuilding ist schon auch mit dabei“, erklärt Adam. Aber vor allem sei es wichtig, sich mal außerhalb der Firma, abseits des Büros zu treffen. „Den beruflichen Alltag aus dem Kopf bekommen“, nennt es Adam.



Entspannend und lustig

Die Stimmung in der abendlichen Sommersonne trägt dazu bei, dass das Event für alle Teilnehmer vor allem eines ist: entspannend und neben den Muskeln in Armen und Beinen werden auch die Lachmuskeln strapaziert. Für Adam steht das Fazit fest: Eine gelungene Veranstaltung, bei der alle viel Spaß hatten.

