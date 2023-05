Der Teddy ist gerettet

Die Kinder haben viele Fragen: Der Teddy-Bär der Johanniter hält in Gröbenzell eine Sprechstunde ab. © Johanniter

Gröbenzell – Am 12. Mai bekamen die Kindergartenkinder der Villa Kunterbunt Besuch vom Rettungswagen der Johanniter. Die Teddy-Sprechstunde der Johanniter war zu Gast bei den Drei- bis Sechsjährigen. Die Kinder konnten den Rettungswagen untersuchen und sich alles ganz genau ansehen. Dabei sollten aber nicht sie selbst, sondern die mitgebrachten Kuscheltiere untersucht werden.

„Unser Rettungswagen mit Blaulicht sorgt bei den Kindern immer für große staunende Augen und viel Freude. Sie lernen nicht nur das Fahrzeug kennen, sondern erfahren vieles über die Arbeit im Rettungsdienst. Unser Ehrenamtlicher Lorenz Langhoyer aus dem Ortsverband Puchheim/Gröbenzell macht die Teddy-Sprechstunde schon seit längerer Zeit. In die Villa Kunterbunt kommen wir immer sehr gerne zu Besuch“, so Christoph Schreiber, Pressesprecher der Johanniter im Regionalverband Oberbayern.

Die Kinder durften in den Rettungswagen einsteigen und sich die Techniken der Ersten Hilfe zeigen lassen. An der Trage lagen Pflaster und Verbandszeug bereit und die Kinder konnten dort ihren von zu Hause mitgebrachten Lieblingen auch bei schweren Verletzungen helfen. Mit viel Spaß und Neugier pflegten die Kinder ihre Kuscheltiere gesund und auch der lebensgroße Teddybär der Johanniter wurde sehr gut behandelt.

„Die Kinder kommen in der Teddy-Sprechstunde spielerisch mit der Ersten Hilfe in Berührung. Die Behandlung des eigenen Kuscheltiers ist eine gute Möglichkeit um zu sehen, wie die Sanitäter im Einsatz helfen und was im Rettungsdienst passiert. Die Kinder von heute sind die Ersthelfer im Alltag von Morgen“, erklärt Schreiber.

red