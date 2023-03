Corona Testzentren im Landkreis Fürstenfeldbruck schließen endgültig

Nach zweieinhalb Jahren: Die Testzentren im Landkreis schlossen ihre Türen . © LRA FFB

Fürstenfeldbruck – Zweieinhalb Jahre waren sie fast durchgehend in Betrieb, nun schlossen die Corona-Testzentren in Fürstenfeldbruck und Germering endgültig ihre Türen.

Grund dafür ist, das auslaufen der Coronavirus-Testverordnung des Bundes am 28. Februar, die den Anspruch auf einen Coronatest regelte. Gleichzeitig fielen zum 1. März die noch bestehenden Testpflichten in Krankenhäusern und Heimen weg.



Erstöffnung im Frühjahr 2020

Im März und April 2020 hatte das Landratsamt, initiiert und konzipiert von Kreisklinik und Gesundheitsamt, sehr schnell die Notwendigkeit eines ausreichenden Testangebots erkannt und in kürzester Zeit einen Dienstleister für die Abnahme der Tests gewonnen. Mitarbeiter des LRA organisierten zusammen mit dem Versorgungsarzt und Ärzten der Kreisklinik die Terminvergabe sowie die telefonische Übermittlung der Testergebnisse, später kam noch eine zweite Teststation dazu. Im Sommer 2020 ließ die „erste Coronawelle“ nach. Aufgrund des sinkenden Bedarfs wurde nur die Teststation in Fürstenfeldbruck weiterbetrieben. Auch deren Betrieb wurde im Juli 2020 eingestellt.



Am 1. September 2020 ging nach einem Beschluss des Bayerischen Ministerrats das Bayerische Testzentrum Fürstenfeldbruck an den Start. Ende November wurde in Germering, ein weiteres Bayerisches Testzentrum eröffnet. Beide waren seitdem durchgängig in Betrieb und gaben den Bürgern im Landkreis auch an Sonn- und Feiertagen eine Testmöglichkeit.

Starke Schwankungen

Insgesamt wurden an den Bayerischen Testzentren im Landkreis seit dem 1. September 2020 395.470 PCR Tests und 126.580 Schnelltests durchgeführt. Von den Schnelltests waren 7.288 positiv. Das Testaufkommen schwankte über die Jahre stark. Entsprechend wurden die Öffnungszeiten immer wieder angepasst und die Zentren zeitweise tageweise im Wechsel betrieben.

Herausfordernd war auch die oft sehr kurzfristige Verlängerung der Testverordnung seitens des Bundes und die damit verbundenen organisatorischen Anforderungen. Dies zog sich durch bis zum Schluss. Das Landratsamt bedankt sich bei allen, die am Erfolg der Testzentren mitgewirkt haben.

Inzidenz hat kaum noch Aussagekraft

Die lokal errechnete Inzidenz bewegt sich seit Anfang 2023 zwischen 100 und 125 positiv Getesteter pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Die Aussagekraft ist durch den Rückgang der verpflichtenden Anlässe für eine Testung nur eingeschränkt vergleichbar mit früheren Zeiträumen und trifft auf eine durch Impfungen und durchgemachte Infektionen relativ gut geschützte Bevölkerung.

red