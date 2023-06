Beinahe ertrunken

Wasserwacht und Badegäste verhindern Schlimmers im Pucher Meer

Fürstenfeldbruck - Zum zweiten Mal in diesem Sommer kam es am Pucher Meer am 25. Juni zu einem Beinaheertrinkungsunfall. Ein Kind war beim Baden untergegangen. Ein Verwandter, der dem Buben dabei zur Hilfe eilte, geriet daraufhin selbst in Wassernot. Beide konnten durch die BRK Wasserwacht in Sicherheit gebracht werden.

Gegen 14.25 Uhr alarmierten Passanten die BRK-Wasserwacht am Pucher Meer, nachdem ein etwa Zehnjähriger sich beim Schwimmen im See nicht mehr selbst über Wasser halten konnte. Sein Cousin war ihm zur Hilfe gekommen und hielt den Jungen über Wasser.Das sofortige Alarmieren der Wasserwacht und das schnelle Eintreffen der Wasserretter mit dem Motorrettungsboot und Rettungsbrett konnte Schlimmeres verhindern, da auch der helfende Cousin mittlerweile aufgrund eines Krampfes in eine Wassernotlage geraten war.

Die Wasserwacht konnte beide sicher an Land bringen und mit der medizinischen Versorgung des ursprünglich zuerst zu ertrinken drohenden Jungen beginnen. Aufgrund dessen medizinischer Situation wurde dieser nach der Versorgung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen des BRK Kreisverbandes Fürstenfeldbruck in ein Klinikum im Nachbarlandkreis verbracht.

Die BRK Kreiswasserwacht Fürstenfeldbruck appelliert nochmals, trotz der Sommerfreuden an den kühlenden Badeseen und der Amper im Landkreis, immer auch selbst einzuschätzen, ob die eigenen Schwimmfähigkeiten für die beabsichtigte Schwimmstrecke ausreichen und im Zweifel in Ufernähe zu bleiben.

Roman Naumann, der stellvertretende Vorsitzende der BRK Kreiswasserwacht Fürstenfeldbruck betont, wie vorbildlich das Verhalten der anwesenden Passanten dazu beigetragen hat, dass die Wasserwacht durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindern konnte: “Parallel zur Hilfe des Jungen im Wasser, die Wasserwacht ohne Zeitverlust zu alarmieren, war in diesem Fall ein lebensrettender Faktor. Rufen und parallel über die 112 die Wasserwacht zu alarmieren ist hierbei wichtig, damit so wenig Zeit, wie möglich vergeht. Das hat vorbildlich funktioniert.”

red