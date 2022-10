Die Togohilfe feiert 2000. Patenschaft für ein hilfsbedürftiges Kind

Freude über die 2000. Patenschaft bei vielen Paten und Togohilfe-Gründerin Margret Kopp (zweite von rechts). © Kürzl

Fürstenfeldbruck – Eine große runde Zahl für eine große Idee. Die Togohilfe konnte sich vor kurzem über ihre 2000. Patenschaft freuen.

Seit 1986 ist Margret Kopp der Motor dieser Hilfe zur Selbsthilfe, wie sie selbst es nennt. Mit vier Patenkindern hat alles angefangen. „Nie habe ich daran gedacht, dass es einmal so viele werden könnten“, gestand Kopp bei einer kleinen Feier, zu der einige langjährige und bewährte Paten eingeladen waren.



2000. Patenschaft für ein kleines Mädchen

Die 2000. Patenschaft kommt übrigens Prisca zugute – einem zwölf Jahre altem Mädchen, das im Norden Togos in der Region Kara lebt. Prisca geht gerne in die Schule, doch nicht immer ist das aus finanziellen Gründen möglich. Ihre Mutter verdient als Geburtshelferin nicht genug, der Vater hat psychische Probleme. So kann manchmal das Schulgeld für das Mädchen nicht gezahlt werden, weil im Zweifelsfall der 17-jährige Bruder zuerst seine Schule besuchen soll.

Die Patenschaft für Prisca selbst übernimmt der ebenfalls zwölf Jahre alte Noah Quell aus Mammendorf und Schüler des Viscardi-Gymnasiums. „Er wollte diese 2000. unbedingt“, freut sich Mutter Tirza Quell, Gemeinderätin. Bereits deren Mutter, die langjährige Kreisrätin Margit Quell, gehörte zu denen, die eine Patenschaft übernommen hatten. Gerne würde er einmal Prisca persönlich kennenlernen, erklärte Noah. Die an der Schule erworbenen Französischkenntnisse sind dabei hilfreich.



„Wir können nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten.“

Denn das Persönliche ist einer der Grundpfeiler der Aktion PiT-Togohilfe. „Wir wollen uns um jedes Patenkind kümmern“, betont Kopp, die Vorsitzende. Dazu gehört der unmittelbare Kontakt – sei es durch Besuche vor Ort oder durch regelmäßigen Schriftwechsel. „Darauf verwenden wir viel Arbeit“, sagt Kopp. Aktive Patenschaften bestehen derzeit 820.

Das Konzept, das mit Hilfe zur Selbsthilfe umschrieben werden kann, bewährt sich. 95 Prozent der Patenkinder, so die Vorsitzender, würden laut Kopp die Schule erfolgreich abschließen. Und so gibt es Erfolgsgeschichten wie die eines bewegungseingeschränkten Jungen, an den kaum einer glaubte, der aber einen starken Willen hatte. Mittlerweile ist er Lehrer. Schattenseiten gebe es aber ebenso. „Selten, aber eben doch“, räumte Kopp ein. Wenig motivierte Familien, die nur die finanzielle Unterstützung abgreifen. Denn eines stellt Kopp auch klar: „Wir können nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten.“ Man wolle dazu beitragen, das die Kinder die Chance auf eine gute Zukunft haben. „Und dass die Familien zumindest etwas mehr Luft zum Atmen haben.“ Das wolle die Togohilfe auch weiterhin leisten.

Kürzl