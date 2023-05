Togowald-Baumchallenge Fürstenfeldbruck startet auch 2023 wieder

Gespendet: Bruni Gebhardt,Karl-Hornberger Stiftung und Andy Kopp, stellvertretender Vorsitzender Aktion PiT-Togohilfe, bei der Scheckübergabe. © privat

Fürstenfeldbruck – Nach der Pflanzung von 30.000 Bäumen im Jahr 2021 und von 10.000 Obstbäumen im Jahr 2022 will die Aktion PiT-Togohilfe die Togowald-Challenge auch im Jahr 2023 fortsetzen.

Diesmal geht es um 20.000 „Gesundheitsbäume“, die in den zehn Modelldörfern gepflanzt werden sollen. Im März hatten die Vorsitzenden Margret und Andy Kopp bei einem Projektbesuch in Togo traditionelle Mediziner getroffen und sich von deren Sorgen berichten lassen. So sei etwa ein Großteil der von ihnen genutzten Pflanzen durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht. Darunter auch Baumarten wie Iroko, Lorbeer, Tamarin oder Moringa, deren Blätter, Früchte, Rinde und Wurzeln erfolgreiche Behandlungen ermöglicht hatten.

Baumpaten für 20.000 „Gesundheitsbäume“ gesucht

Sofort stand fest: Um diesem Trend entgegenzuwirken, muss die Togowald-Challenge fortgesetzt werden. Es gilt, Baumpaten für 20.000 „Gesundheitsbäume“ zu finden. Mit drei Euro pro Setzling können die Bäume gepflanzt werden – ein wichtiger Beitrag zu Klimaschutz und gleichzeitig zur Verfügbarkeit notwendiger Heilpflanzenbestandteile für die Heilkräuterbehandlung durch die Medizinmänner vor Ort. Die Challenge besteht auch darin, die Baumpaten für 20.000 Setzlinge bereits bis Juli zu finden, da dann die Regenzeit beginnt und dies der ideale Zeitpunkt zum Pflanzen ist.

Start der Challenge mit einer Spende

Die Vorsitzenden Margret und Andy Kopp sind zuversichtlich, diese Herausforderung schaffen zu können. Der Start der Challenge mit einer Spende von 1.000 Euro der Karl-Hornberger-Stiftung aus dem Landkreis sichert bereits die ersten 333 Setzlinge. „Wir hoffen, dass viele Baumpaten diesem Beispiel folgen und einen oder mehrere Setzlinge übernehmen.“ Auf der Homepage www.aktionpit.de gibt es Informationen über die Togowaldchallenge und man kann verfolgen, wie viele Gesundheitsbäume schon gesichert sind.

red