Jesenwanger Willibaldsritt offiziell als Kulturerbe eingetragen

Teilen

Der Willibaldritt in Jesenwang wird mit einem Fest und großer Beteiligung aus der Bevölkerung gefeiert. © Archiv: Metzler

Jesenwang – „Der Willibaldsritt in Jesenwang steht bereits seit 2020 im Bayerischen Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Ab sofort ist er als kulturelle Ausdrucksform auch im Bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes zu finden“, berichtet Finanz- und Heimatminister Albert Füracker über die Entscheidung der Kulturministerkonferenz.

„Von insgesamt 131 Einträgen im Bundesverzeichnis sind 33 bayerisch. Das zeigt wie vielfältig Bräuche, überliefertes Naturwissen und traditionelle Handwerkstechniken in Bayern gelebt und bewahrt werden und macht den kulturellen Reichtum unserer bayerischen Heimat sichtbar. Unzählige Menschen in Bayern pflegen ihr und unser kulturelles Erbe. Durch die Weitergabe von Generation zu Generation sorgen sie dafür, dass die Traditionen für die Zukunft lebendig erhalten werden“, dankt Füracker.

300 Reiter reiten durch die Kirchen

Der seit dem frühen 18. Jahrhundert belegte Willibaldsritt im oberbayerischen Jesenwang verbindet eine seit dem 16. Jahrhundert nachweisbare Wallfahrt mit einer Pferdesegnung. Von ähnlichen Wallfahrten hebt sich der Ritt dadurch ab, dass die zwei- bis dreihundert Reiter direkt durch die spätmittelalterliche Wallfahrtskirche St. Willibald reiten; die Wagengespanne umfahren die Kirche. Ergänzt wird der Ritt durch ein Festgeschehen mit großer Beteiligung der lokalen Bevölkerung.



Mehrstufiges Auswahlverfahren

Über die Aufnahme in das Bundesweite Verzeichnis wird in einem mehrstufigen Verfahren entschieden. Die Erstellung eines nationalen Registers ist eine Verpflichtung aus dem UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, dem Deutschland 2013 beigetreten ist. Ziel ist, weltweit die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes zu erhalten, zu pflegen und zu fördern. Die Auswahl der Vorschläge für das Bundesweite Verzeichnis erfolgt in Bayern auf Grundlage des Bayerischen Landesverzeichnisses nach fachlicher Empfehlung eines unabhängigen Expertengremiums.

Bewerben

Informationen zum Bewerbungsverfahren finden sich unter www.ike.bayern.de. Interessierte und Antragsteller können sich bei der Beratungs- und Forschungsstelle Immaterielles Kulturerbe Bayern informieren und beraten lassen (ike@volkskunde.badw.de, Telefon 089 5155-6144).

red