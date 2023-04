Traditionelle Bierprobe zum Fürstenfeldbrucker Volksfest

Von: Claudia Becker

Da will man nicht in der ersten Reihe stehen: Oberbürgermeister Erich Raff hat das Holzfass angezapft. Das Bier hat heuer ziemlich gespritzt. © Claudia Becker

Fürstenfeldbruck – Da hat es aber ordentlich gespritzt – und mit wie vielen Schlägen Noch-OB Erich Raff das Fass zur Bierprobe angezapft hat, darüber herrschte auch keine Einigkeit.

Viel zu konzentriert und in freudiger Erwartung auf ein schönes Volksfest in Fürstenfeldbruck waren die Ehrengäste, die traditionell im Vorfeld zum eigentlichen Anzapfen auf der großen Volksfestbühne von der König Ludwig Brauerei und der Stadt Fürstenfeldbruck in das Marthabräu Wirtshaus zu Verkostung geladen werden. Darunter neben den beteiligten Akteuren auch viele Stadträte.



„Im Zweifelsfall muss man sich das Wetter einfach schön trinken.“

Auch wenn das Wetter aktuell nicht berauschend wirkt, so wünsche man sich in allererster Linie ein „friedliches Volksfest“. Mit diesen Worten und gleichzeitig auch den letzten – waren es nun vier oder doch viereinhalb – Schläge(n) leitete Raff den Abend ein. Und im Zweifelsfall, so erklärt es Festwirtin Nadine Mörz, „muss man sich das Wetter einfach schön trinken“. In einem Atemzug schickt sie auch hinterher, dass man sich keinerlei Sorgen wegen des Personals machen müsse: „Wir sind versorgt!“



Es wird König Ludwig Hell ausgeschenkt

Das Wetter sei aber auch entscheidend für den Bierkonsum. Letztes Jahr wurden noch 270 Hektoliter Bier verköstigt – ob man das heuer wieder erreiche läge mit an den Temperaturen, so Braumeister Quirin Sax. Seit rund sechs Jahren wird im Festzelt König Ludwig Hell ausgeschenkt. „Ein Bier, mit einer angenehmen Hopfenbittere“, so erklärt es Sax. 11,6 Prozent Stammwürze und 5,1 Prozent Alkoholgehalt. Ein reines Festbier habe man früher auch gebraut, sei davon aber abgerückt, da es „zu stark“ sei, so der Braumeister. Bier ist ein Genussmittel und man wolle den Übermut mancher Volksfestbesucher nicht unnötig herausfordern.



Am 28. April geht es los

Die Schlossbrauerei König Ludwig beliefert sechs bis sieben Volksfeste über den Sommer und ist ansonsten auch mit kleinen Schankwagen auf vielen Feiern und Festen anzutreffen. Nun liegt das Augenmerk aber in den nächsten eineinhalb Wochen auf dem Brucker Volksfest. Der Startschuss fällt am Freitag, 28. April, um 17 Uhr mit dem Standkonzert vor dem Alten Rathaus. Ab 18 Uhr schlängelt sich dann der Festzug zum Volksfestplatz, bis es im Anschluss wieder „O‘zapft is“ heißt und bis Sonntag, 7. Mai, ausgiebig gefeiert werden kann.

