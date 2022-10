Individuelle und kostenlose Unterstützung

Malteser gründen Trauerbewältigungsangebot für Kinder im Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Eva Lindemann

Teilen

Der Malteser Hilfsdienst bietet Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche an. © Eva Lindemann

Gröbenzell – Trauer ist ein Thema, dass jeden früher oder später trifft. Der Verlust geliebter Menschen kann immer und plötzlich kommen, egal in welchem Alter.

Doch während Trauer für Erwachsene oft schon sehr schwer zu verkraften ist, bedeutet sie für Kinder eine noch viel größere Herausforderung. Das Trauer auch Kinder und Jugendliche treffen kann, wird oft tabuisiert. Es gibt nur wenige Angebote, die Kindern und Eltern bei der Trauerbewältigung helfen. Aus diesem Grund hat der Malteser Hilfsdienst Gröbenzell das Angebot „Kinder begleiten – Eltern stärken“, das Familien aus dem Landkreis bei Verlustfällen unterstützen soll, ins Leben gerufen.

Ein Anker für Jugendliche in Trauer

Untermalt von Harfenmusik stellte Carmen Sturz, Kriseninterventionsteamleiterin für Fürstenfeldbruck, zusammen mit den Ansprechpartnern des neuen Angebots, Alexandra Obertreis und Thomas Braun, den Dienst am 25. Oktober im PUC Puchheim vor. Als Ehrengäste waren Schirmherrin Katrin Staffler, stellvertretende Landrätin Martina Drechsler und Diözesenoberin Prinzessin Pilar zu Salm geladen. „Als Anker, den Jugendliche brauchen, wenn im Moment der Trauer alles unterzugehen droht“, beschrieb Katrin Staffler die Aufgabe des Dienstes. Denn Kinder und Jugendliche würden mit Trauer oft anders als Erwachsene umgehen. Dem ständen Eltern, gerade wenn sie selbst trauern, oft hilflos und verzweifelt gegenüber. Alexander Obertries und Thomas Braun sind froh, endlich ein Hilfsangebot für Kinder und Eltern anbieten zu können, das sie in dieser schwierigen Phase begleitet. Den Anstoß dafür bekamen sie um das Jahr 2020, als die beiden, die schon langjährig im Krisenteam der Malteser arbeiteten, einen Fall erleben mussten, bei dem die Mutter einer Großfamilie starb und einen völlig überforderten Vater und hilflose Kinder zurückließ.



Individuelle und kostenlose Unterstützung

Nun kann das Projekt, das in der Erzdiözese München und Freising einzigartig ist, endlich von Betroffenen genutzt werden. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche, die unmittelbar mit Todesfällen in ihrem Umfeld konfrontiert sind. Zukünftig können sie durch Ehrenamtliche der Malteser in Einzel- oder Gruppenberatungen begleitet und unterstützt werden. Dies kann direkt nach dem Todesfall oder auch zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen werden. In erster Linie werde Familien Hilfe zur Selbsthilfe angeboten, erklärt Obertries. „Eltern sollen zu einem offenen und ehrlichen Umgang mit dem Thema Trauer ermutigt werden“, ergänzt Braun. Dabei sei die Begleitung individuell, sie richte sich nach den Fragen und Wünschen der Betroffenen. Die Angebote der Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche sind für die Betroffenen kostenlos. Sie werden durch den Malteser Hilfsdienst getragen, der sich über mehrere Stiftungen finanziert.

Interessierte können sich unter 08142 596846 telefonisch an die Ansprechpartner Alexandra Obertries und Thomas Braun vom Malteser Hilfsdienst in der Wildmoosstraße 30 in Gröbenzell wenden oder eine Email an kindertrauer-ffb@malteser.org schreiben.

Eva Lindemann