Trotz steigender Zahlen Lockerungen in ganz Bayern

Seit Mittwoch können auch Ungeimpfte wieder zum Friseur. © Symbolbild: PantherMedia/javiindy (YAYMicro)

Landkreis Fürstenfeldbruck – Die Inzidenz des Landkreises Fürstenfeldbruck steigt seit letztem Wochenende stetig – nachdem der Landkreis bayernweit lange unter dem Wert 1.000 lag. Am Donnerstag, 3. Februar, lag die Inzidenz laut Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamtes bei 2.923,64 pro 100.000 Einwohner, am Tag darauf bereits bei 3.677,27. Am Mittwoch, 9. Februar, liegt sie nun bei 4.021,36. Laut Robert Koch Institut (RKI) liegt die Inzidenz bei 3553,5 und ist damit die höchste in Deutschland. Grund zur Beunruhigung gäbe es laut Landratsamt FFB nicht. Bei den aktuelle Inzidenzen handele es sich um „unbereinigte Angaben“.

„Noch immer macht sich in der Inzidenzberechnung das technisch bedingte Phänomen der Nachmeldungen bemerkbar. Es wird erwartet, dass die Inzidenz sinkt, sobald die Nachmeldungstage aus der 7-Tage-Inzidenz herausfallen, also voraussichtlich am Wochenende“, erklärt das Gesundheitsamt. Zum Stand am Mittwoch wurden bisher insgesamt 35.629 Corona-Infizierte im Landkreis registriert.

Weil trotz steigender Inzidenzen sich die Lage in Krankenhäusern zu entspannen scheint, hat Ministerpräsident Markus Söder Lockerungen in Bayern beschlossen: Seit Mittwoch entfällt die 22-Uhr-Sperrstunde für Restaurants. Körpernahe Dienstleistungen sind nun wieder mit der 3G-Regel möglich – Ungeimpfte haben dann anders als bisher Zutritt. Für sämtliche Sportveranstaltungen gilt eine erlaubte Auslastung von 50 Prozent mit 2G plus. Die Obergrenze für alle Veranstaltungen liege bei 15.000, bisher waren es 10.000. Künftig wird auch nicht mehr zwischen überregionalen und regionalen Veranstaltungen unterschieden. Bei Kulturveranstaltungen und Kinos dürfen künftig 75 Prozent der Plätze besetzt werden, bisher waren es 50 Prozent. 2G plus und Maskenpflicht gelten weiter. Für Saunen, Bäder und Thermen gilt jetzt 2G statt 2G plus. Die Hotspot-Regelung, die strenge Maßnahmen für Regionen mit einem Inzidenzwert über 1.000 vorsieht, bleibt ausgesetzt. Diese Corona-Verordnung gilt vorerst bis 23. Februar.

red