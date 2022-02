Typisierungsaktion im Testzentrum Gröbenzell mit Schauspielerin Monika Baumgartner am 20. Februar

Schauspielerin Monika Baumgartner setzt sich für die Typisierungsaktion in Gröbenzell ein. © AKB

Gröbenzell – „Lasst euch typisieren. Ermöglicht Leukämiepatienten die Chance auf Heilung. Wenn nicht jetzt – wann dann?“ Mit diesen Worten ruft die bekannte Schauspielerin Monika Baumgartner („Der Bergdoktor“) aus Gröbenzell ihre Mitbürger auf, am 20. Februar zwischen 9 und 14 Uhr ins Testzentrum Gröbenzell in die Olchinger Straße 96 zu kommen, um sich als potenzielle Lebensretter in der Stammzellspenderdatei der Stiftung AKB zu registrieren.

Für alle Reitbegeisterten und Abenteurer gibt es ab 10 Uhr ein besonderes Event: Jürgen Dirrigl, der zwei Tage später mit seinem Pferd ins 18.000 Kilometer entfernte China aufbrechen wird, stellt sich bei der Aktion den Fragen der Besucher und erzählt aus seinem Leben.



Die Idee: Beim Corona-Test gleich mehrere Leben retten. Mit einem zweiten Wangenabstrich nach dem Corona-Test kann jede Person gleich mehrere Leben retten. Ein negativer Corona-Abstrich verhindert die Ansteckung von Mitmenschen mit Corona und mit einem zweiten Wangenabstrich zur Typisierung als Stammzellspender bekommen Leukämiepatienten die Chance auf Heilung. Dieser Ansatz hat die Betreiber des Testzentrums Gröbenzell, Ruth Philipp und Wolfgang Schliebitz, überzeugt. Sie möchten die Stiftung AKB unterstützen, viele neue Stammzellspender zu gewinnen. Deshalb findet in ihrem Testzentrum am Sonntag, 20. Februar, ein Typisierungsaktion statt.



Jeder Gesunde zwischen 17 und 45 Jahren ist aufgerufen, sich als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen, um vielleicht für einen Patienten irgendwo auf der Welt der Lebensretter zu werden.



Für die gesamte Veranstaltung gibt es ein strenges Hygienekonzept und es gilt die 3G-Regel (vorbehaltlich einer Änderung durch die Bayerische Staatsregierung). Ein AntigenSchnelltest kann direkt vor Ort und kostenlos durchgeführt werden. Parkplätze stehen auf dem angrenzenden Grundstück (Autohaus) zur Verfügung.

red