Sauerei auf den Wertstoffhöfen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb beklagt unerlaubte Müllablagerungen an kleinen Wertstoffhöfen. © Péter Gudella/PantherMedia

Landkreis Fürstenfeldbruck – Die kleinen Wertstoffhöfe im Landkreis Fürstenfeldbruck bieten eine praktische, wohnortnahe Möglichkeit, Papier, Glas und Dosen zu entsorgen. Dies wird von vielen Bürgern gerne in Anspruch genommen.

Dennoch komme es immer wieder zu Ablagerungen von Restmüll, Sperrmüll oder Wertstoffen neben den Containern. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck (AWB) hat im vergangenen Jahr 2022 über 300 Ordnungswidrigkeiten wegen unerlaubten Vergehen an den kleinen Wertstoffhöfen zur Anzeige gebracht. Unverständlich ist diese hohe Zahl vor allem, weil der Landkreis Fürstenfeldbruck 19 große Wertstoffhöfe, 277 kleine Wertstoffhöfe, die Bauschuttdeponie Jesenwang, das Abfallheizkraftwerk Geiselbullach, die Problemmüllsammlung und ein breit gefächertes Entsorgungsangebot vorzuweisen hat. Dabei können die meisten Abfallfraktionen sogar noch kostenfrei an den jeweiligen Stellen abgegeben werden. Fällt doch mal mehr Restmüll an, können an allen großen Wertstoffhöfen zusätzlich Restmüllsäcke gekauft werden. Diese werden mit der regulären Müllabfuhr mitgenommen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb wird auch 2023 im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und bei verschiedenen Veranstaltungen die Bürger des Landkreises bezüglich der richtigen Mülltrennung aufklären und über die unterschiedlichen Entsorgungswege informieren.

red