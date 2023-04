Überschwemmungsgebiet an der Maisach wird neu festgesetzt

Teilen

Land unter: Die Flächen eines Überschwemmungsgebiets werden bei Hochwasser geflutet (Symbolbild). © Dariusz Banaszuk/PantherMedia

Maisach - Zur Festsetzung eines Überschwemmungsgebiets an der Maisach, einem Gewässer dritter Ordnung, ist der Erlass einer Rechtsverordnung geplant.

Betroffen ist der in der Gemeinde Maisach liegende Abschnitt an der Maisach zwischen Germerswang und Überacker. Im Rahmen des dazu vorgeschriebenen Anhörungsverfahrens liegen die Pläne ab 3. April einen Monat lang öffentlich aus oder können online abgerufen werden.



Momentanes Überschwemmungsgebiet ist veraltet

Nach Artikel (Art.) 46 Absatz (Abs.) 3 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) können sonstige Überschwemmungsgebiete festgesetzt werden. Die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete an Gewässern dritter Ordnung kann über die zuständige Gemeinde erfolgen. Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist als Bemessungshochwasser für das Überschwemmungsgebiet ein HQ100 zu wählen. Das ist ein Hochwasserereignis, das an einem Standort mit der Wahr-scheinlichkeit 1/100 in einem Jahr erreicht oder überschritten wird oder das im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten wird. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. Für den betrachteten Teil der Maisach existiert derzeit ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet, dessen Ermittlung allerdings auf einer veralteten Berechnung aus den achtziger und neunziger Jahren basiert. Das Überschwemmungsgebiet wurde 2020 anhand neuer Berechnungsmethoden überarbeitet. Aufgrund der sich ergebenden Änderungen soll das Überschwemmungsgebiet neu festgesetzt werden.

Unterlagen liegen vom 3. April bis 2. Mai aus

Vor dem Erlass der Überschwemmungsgebietsverordnung ist ein Anhörungsverfahren entsprechend Art. 73 Abs. 2 bis 8 BayVwVfG durchzuführen, in dem die Unterlagen einen Monat lang im Rathaus der Gemeinde Maisach öffentlich zur Einsicht ausliegen. Die Auslegung ist in der Zeit vom 3. April bis 2. Mai vorgesehen. Außerdem können die Unterlagen während dieser Zeit auch auf der Homepage des Landratsamtes Fürstenfeldbruck unter dem Link https://www.lra-ffb.de/bau-umwelt/umweltschutz/gewaesserschutz/aktuelles eingesehen werden.Einwandsberechtigt sind nur diejenige Grundstückseigentümer, die durch die Neufestsetzung des Überschwemmungsgebietes erstmalig betroffen sind. Da sich im bisherigen Flächenumgriff keine neuen Regelungen ergeben, sind die bisher betroffenen Eigentümer durch die Neufestsetzung nicht erneut beschwert. Einwände können bis einschließlich dem 18. März bei der Gemeinde Maisach oder dem Landratsamt Fürstenfeldbruck geltend gemacht werden.

red