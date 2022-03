Ukrainische Flüchtlinge werden von Landkreis-Tafeln unterstützt

Die Tafeln in Fürstenfeldbruck, Olching, Maisach und Puchheim- Eichenau unterstützen derzeit auch Flüchtlinge aus der Ukraine – doch die Lebensmittel sind knapp. © Klaus Schräder

Landkreis Fürstenfeldbruck – Die vier Tafeln in Fürstenfeldbruck, Olching, Maisach und Puchheim-Eichenau versorgen jede Woche rund 500 bedürftige Erwachsene und 400 Kinder mit Lebensmitteln. Aktuell kommen zusätzlich ukrainische Flüchtlinge zu den Tafeln, die privat untergebracht sind und noch keine Leistungen von der Ausländerbehörde erhalten.

„Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch sie willkommen heißen und ihnen gerne helfen“, heißt es auf der Internetseite der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck, welche die Tafeln betreibt.



Die Tafeln können aber nur Lebensmittel ausgeben, die sie von Supermärkten oder Geschäften gespendet bekommen. In der Regel ist dies Ware, die nicht mehr verkauft werden kann und die die Tafeln ausschließlich zugunsten von Bedürftigen „retten“ beziehungsweise verwerten. Private Sachspenden nehmen die Tafeln ebenso gerne an. Nur in Ausnahmefällen ist es den Tafeln gestattet, Ware zuzukaufen. Aktuell stehen sie an dem Punkt, dass sie in einer Sonderaktion Ware zukaufen müssen, um allen gerecht zu werden. „Wir leben von einem Tag auf den anderen“, erklärt Katrin Rizzi, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung.



Spritkosten werden zum Problem

Verschärft wird die Situation durch die gestiegenen Spritkosten, die nicht nur den Tafelkunden zu schaffen macht, sondern auch den Tafeln selbst. Denn um all die Ware einsammeln zu können, sind die ehrenamtlichen Fahrer mit vier Kleintransportern unterwegs und brauchen viel Sprit.



Gerne können haltbare Lebensmittel im Büro der Bürgerstiftung abgegeben werden. Spender werden gebeten, vorher unter 08141 348722 anzurufen. Die Bürgerstiftung informiert dann darüber, was gerade gebraucht wird. Auch über Geldspenden freuen sich die Tafeln.

Auch bei der Germeringer Tafel kommen aktuell jede Woche etwa zehn Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine als neue Tafelkunden hinzu.

red