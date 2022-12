Der Umbau der ehemaligen Gröbenzeller Polizeiinspektion ist fertig

Sie musizierten bereits probeweise im neuen Musikraum (von links): Dirk Olbrich, Kreismusikschulleiter, Michael Adlwärth, Architekt, Bea Juttner, Musikschullehrerin, Jonathan Weidner, Zweigstelle Gröbenzell und Bürgermeister Martin Schäfer. © Nicole Burk

Gröbenzell – Nach aufwändigen Umbaumaßnahmen der ehemaligen Polizeiinspektion präsentiert sich das Gebäude in der Augsburger Straße nun in neuem Gewand: Aus dem dunkel und verschlossen wirkenden Revier entstanden moderne Räume.

Dass eine Gemeinde der örtlichen Musikschule und der Kreismusikschule ein eigenes Gebäude für den Unterricht zur Verfügung stellt, ist bisher einmalig im Landkreis. „Es ist toll, dass wir jetzt eigene Räumlichkeiten in einem Gebäude haben und nicht mehr in unterschiedlichen Schulen untergebracht sind“, freute sich Kreismusikschulleiter Dirk Olbrich beim Presserundgang am Dienstag. Viele seiner Kollegen sind sich zum Teil noch nie begegnet. Das ändere sich nun mit der neuen Anlaufstelle.



Schalldämpfung und Barrierefreiheit

„Wir haben viel Energie in die Baumaßnahmen gesteckt“, sagte Bauamtsleiter Markus Groß. „Das Spannendste für uns war die Umgestaltung des geschlossenen Polizeigebäudes, hin zu offenen und hellen Räumlichkeiten.“ Die Fassade wurde geöffnet und mit großen Fenstern ausgestattet, samt schallgedämpften Lüftern. Eine besondere Herausforderung galt dem Schallschutz zwischen den einzelnen Räumen. Hierfür wurden sogenannte „biegeweiche Vorsatzschalen“ vor den Wänden eingebaut. „Ein weiteres Augenmerk liegt in der Barrierefreiheit“, wie Groß mitteilte. Im Treppenhaus verbindet ein moderner Aufzug die beiden Stockwerke. Die Zugänge zu den Sanitärräumen sind ebenerdig und durch einen dunklen Kontrast zwischen Tür und Wandbereich hervorgehoben. Insgesamt sind elf Unterrichtsräume zwischen 15 und 20 Quadratmetern entstanden. Der größte Raum mit rund 40 Quadratmetern bietet Platz für einen Flügel oder mehrere Ensemblegruppen. Es gibt außerdem einen Sozialraum mit Küche, sowie moderne Sanitärräume. „Die ehemaligen Stellplätze der Polizei-Einsatzfahrzeuge haben wir entsiegelt und mit viel Grün einladend gestaltet“, erklärte Groß. Der Innenhof wurde bienenfreundlich gestaltet. Die eigentliche Baumaßnahme begann im Herbst 2021 und dauerte knapp ein Jahr. „Eine Punktlandung in diesen Zeiten“, bemerkte Bürgermeister Martin Schäfer.



Projekt war dank Förderungen zu bewältigen

Die Kosten für den Umbau zur Musikschule belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Dazu kommen noch etwa 300.000 Euro Kosten für den ersten Bauabschnitt, direkt nach dem Auszug der Polizei im Jahr 2018. Damals wurde der Bereich für den Familienstützpunkt saniert, der ebenfalls in dem Gebäude untergebracht ist. Besonders hervorheben möchte der Bauamtsleiter, dass beide Bauabschnitte Ende 2021 mit 882.400 Euro im Rahmen der Bayerischen Förderinitiative „Innen statt Außen“ bewilligt wurden. „Ohne diese Unterstützung hätten wir ein solches Projekt nicht realisieren können“, betont er. Der Gröbenzeller Gemeinderat hat neben den Baukosten und 20.000 Euro für die Möblierung noch 12.000 Euro Sonderbudget für die Erweiterung des Instrumentenpools bewilligt.

Nicole Burk