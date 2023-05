Umbau der Türkenfelder Bahnhofstraße geht voran

Freut sich, dass es auf der Bahnhofstraße weiter geht: Türkenfelds Bürgermeister Emanuel Staffler (Mitte). © Böhmer

Türkenfeld – Der Weg für den weiteren Ausbau der Bahnhofstraße ist frei. Kurz vor Ostern traf die Plangenehmigung für den zweiten Bauabschnitt des Mammutprojekts im Rathaus ein.

Neben einem aufwendigen wasserrechtlichen Verfahren, einer intensiven Abstimmung mit der Deutschen Bahn und einer zweistelligen Zahl an Grundstücksankäufen zur Realisierung des neuen Gehwegs stellte auch die Planung selbst die Verantwortlichen vor Herausforderungen. Die im Rahmen der Dorfentwicklung geplante Maßnahme wird das Gesicht Türkenfelds positiv verändern und Ärgernisse beseitigen, die teils seit Jahrzehnten immer wieder für Diskussionen sorgen. Das Umfeld des Dorfweihers wird neu gestaltet, so dass deutlich mehr Aufenthaltsqualität entsteht. Vom Ortszentrum bis zum Bahnhof entsteht ein durchgehender Gehweg und der Bahnhof erhält einen Vorplatz mit barrierefreien Bushaltepunkten, Lademöglichkeiten für Elektroautos und weiteren Verbesserungen.

Wenn alles klappt, ist im Frühjahr 2024 Baubeginn

Hinzu kommt die Sanierung der Wasserleitung und die Schaffung einer Oberflächenentwässerung. Kosten wird der gesamte Bauabschnitt voraussichtlich knapp vier Millionen Euro, wobei die Gemeinde vom Amt für Ländliche Entwicklung einen Zuschuss in Höhe von 1,2 Millionen Euro erhält. In den nächsten Monaten wird eine detaillierte Ausführungsplanung erarbeitet. Anschließend können die Bauleistungen ausgeschrieben werden. „Wenn alles gut geht und wir die Förderzusage für das Jahr 2024 erhalten, sollen die Bauarbeiten im kommenden Frühjahr beginnen“, kündigt Bürgermeister Emanuel Staffler an. „Dauern werden die Arbeiten voraussichtlich zwei Jahre.“

